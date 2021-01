Über 60 Corona-Neuinfektionen seit Freitag im Saale-Orla-Kreis

Die Zahl der Neuinfektionen im Saale-Orla-Kreis ist nach wie vor hoch. Seit vergangenem Freitag wurden dem Gesundheitsamt 63 neue Corona-Fälle gemeldet, die sich weiterhin flächendeckend im gesamten Kreisgebiet verteilen. Corona-Blog: Lehrerverband für Maskenpflicht – Freiwillige Helfer dringend gesucht

Am stärksten betroffen sind davon Neustadt an der Orla und Pößneck mit jeweils neun positiven Meldungen. Je sechs Neuinfektionen gab es in Bad Lobenstein und in Tanna sowie je fünf in Rosenthal am Rennsteig und der Verwaltungsgemeinschaft Triptis, vier in der VG Ranis-Ziegenrück, ein bis drei neue Meldungen gab es aus den Verwaltungsgemeinschaften Oppurg und Seenplatte sowie aus Gefell, Hirschberg, Remptendorf, Saalburg-Ebersdorf, Schleiz und Wurzbach.

Für Rückfragen zum Thema Corona sind die Telefone der Bürgerhotline im Landratsamt Saale-Orla-Kreis von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr unter 03663/48 88 88 erreichbar. Schriftliche Anfragen können zudem via E-Mail an buergerhotline@lrasok.thueringen.de gestellt werden.