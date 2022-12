Über soziale Komponenten im Arbeitsalltag der Sternbach-Klinik Schleiz

Schleiz. „Ein kleines Plus an Kraft“ – Chefarzt Daniel Spachtholz über soziale Komponenten im Krankenhausalltag.

Die Arbeit als Arzt oder Pflegekraft in einem Krankenhaus kann belastend sein, deshalb ist ein gutes Miteinander wichtig. Daniel Spachtholz, Chefarzt der Chirurgie in der Schleizer Sternbach-Klinik, gibt einen kleinen Einblick, welche sozialen Komponenten im Krankenhaus vorkommen.

„Nicht nur unsere Patienten sollen gesund werden, auch unsere Mitarbeiter sollen gesund bleiben. Deshalb wollen wir die Arbeitsbelastung nicht überstrapazieren“, meint Daniel Spachtholz. Er selbst ist seit gut einem Jahr hier als Chefarzt der Chirurgie tätig und kann durch seine jahrelange Arbeit in Krankenhäusern ein Lied davon singen, was Arbeitsbelastung heißt. „Wenn man als Arzt sagen kann, dass man an 80 Prozent der Arbeitstage zufrieden ist, ist das wirklich gut. Ich selber kann nach gut einem Jahr in der Sternbach-Klinik sagen, dass es für mich hier nur vier Tage gab, an denen ich mich nicht wohl gefühlt habe. Das sind dann mehr als 99 Prozent gute Tage“, meint der Chefarzt.

Gutes Miteinander und Teamgeist

Besonders die Belastungen für das Pflegepersonal in Krankenhäusern gäbe es nicht erst seit Corona. „Die Pandemie hat wie ein Brennglas gewirkt und die Situation verschlimmert, die jedoch schon seit zehn Jahren besteht. Seitdem sind viele Pflegekräfte in die ambulante Versorgung gewechselt“, berichtet Daniel Spachtholz. Doch in der Pflege außerhalb des Krankenhauses sei es auch nicht so rosig. Und durch neue Arbeitsmodelle und Strukturen könnten Krankenhäuser wieder einen Aufwärtstrend im Pflegemarkt erleben. „Eine gut funktionierende, voll besetzte Station ist durchaus attraktiv. Wir bei der Sternbach-Klinik wollen mit unserem System Auslöser sein, dass sich das, was vor zehn Jahren angefangen hat, wieder umkehrt“, meint der promovierte Gesundheitswissenschaftler und Geschäftsführer Arne Ballies fügt hinzu: „Wir haben lieber zu viele als zu wenige Mitarbeiter in der Pflege.“

Voraussetzung, um Belastungsspitzen besser abzufangen und zu mildern, sei auch ein gutes Miteinander und Teamgeist. So macht die Pflegedienstleiterin Annelie Berger bei der Pflege am Bett auch mal mit, wenn es eng wird. „Ich denke, das sollten die Menschen auch wissen, dass ich im Team dazu bereit bin“, sagt sie. Ein anderer Aspekt, um das Miteinander in der Sternbach-Klinik Schleiz zu festigen sind gemeinsame Aktivitäten. „Wir laden monatlich zu einem Come-together ein. So waren wir zum Beispiel mit gut 40 Mitarbeitern, die frei hatten, zum Bowling“, berichtet Daniel Spachtholz. Auch andere Aktivitäten, wie zum Beispiel Wandern oder Mountainbike-Touren stehen auf dem Programm. Das Stärke nicht nur das Miteinander, sondern verbessere auch allgemein das Arbeitsklima.

„Wenn jemand sich im privatem Rahmen über eine Situation austauschen kann, bei der er sich im Arbeitsablauf nicht so wohl gefühlt hat, weil der Ton rauer war und merkt, dass alles nicht so schlimm war, fühlt er sich dann später auch auf der Arbeit wieder wohler“, gibt Daniel Spachtholz zu verstehen.