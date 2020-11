Ullersreuther Gotteshaus in neuem Gewand

Die Kirche von Ullersreuth zeigt sich seit Kurzem in einem neuen Gewand. Die Sanierung der Kirche von außen ist abgeschlossen.

Mit Werkzeugen wird der alte Putz abgetragen. Foto: Steffen Hoppe

„Die ersten Pläne zur Sanierung der Außenfassade kamen im Herbst 2017 auf. Dann hat es erst einmal gedauert“, berichtet Pfarrer Tobias Rösler vor Ort. Die heiße Phase der Außensanierung erfolgte dann in diesem Jahr, da eine im Winter 2019 entdeckte Faulstelle im Dach die Notwendigkeit der Sanierung unterstrich. „Es war teilweise schwer, Fachfirmen zu finden, die Zeit hatten“, erinnert sich der Pfarrer.

Ursprünglich war es nur geplant, den Außenputz im unteren Bereich der Kirche freizulegen, Schadstellen auszubessern und der Kirche einen neuen Anstrich zu geben. Doch dann wurde auch entdeckt, dass die Dachrinne enorm schadhaft war und die Fassaden an sich mehrere Schadstellen aufwies. Die ursprünglich angesetzten Kosten von 15.000 Euro verdoppelten sich somit.

Kostensparend hingegen war der Zusammenhalt der Kirchgemeinde. So wurde zum Beispiel gemeinsam am 25. Juli der alte Putz im unteren Bereich der Kirchenwände bei einem Arbeitseinsatz abgetragen. Besonders Dankbar sind der Pfarrer sowie der Kirchenälteste Steffen Hoppe der Agrargesellschaft Hirschberg und der Firma Rettenmeier, die beide Spenden in einem mittleren vierstelligen Bereich zur Verfügung stellten, um die 1759 geweihte Kirche zu sanieren.