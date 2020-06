Das Krankenhaus in Schleiz.

Umstrukturierung des Schleizer Krankenhauses: Das sind die Pläne

Auf der Betriebsversammlung des Schleizer Krankenhauses hat sich der Geschäftsführer Ralf Delker erstmals zu den Umstrukturierungsplänen im Krankenhaus geäußert. Allerdings weit weniger detailreich, als er es hätte tun können – weil man sich im Aufsichtsrat darauf geeinigt habe, das Sanierungskonzept unter Verschluss zu halten, berichtet Philipp Motzke, für den Gesundheitsbereich zuständiger Gewerkschaftssekretär von Verdi. Allerdings liegen der Redaktion Auszüge aus dem besagten Sanierungskonzept für die Krankenhäuser Greiz und Schleiz von der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Rödl & Partner vor und zeigen diese Details auf.

Laut dem Gewerkschafter habe der Geschäftsführer Ralf Delker verkündet, dass die Radiologie verkauft werde. Die Umnutzungskonzeptstudie des Architektur- und Ingenieurbüros Sünderhauf aus Weischlitz, die im Sanierungskonzept für das Schleizer Krankenhaus enthalten ist, ist ein Weiterbetrieb als Einzel-Niederlassung einer Radiologischen Praxis im Krankenhaus vorgesehen.

Neue Station soll öffnen

Zudem soll Ralf Delker gesagt haben, dass die Küche zu ineffizient gewesen sei, um einen Weiterbetrieb zu ermöglichen. Insgesamt sei das Krankenhaus mit seiner Fläche zu groß. Deshalb wolle er am Freitag im Thüringer Gesundheitsministerium einen neuen Bettenplan mit angepassten Bettenstrukturen einreichen. Erhalten bleiben sollten die Notaufnahme, eine Abteilung für Innere Medizin, die Chirurgie und sechs intensivmedizinische Betten. Über eine OP-Abteilung äußerte er sich nicht direkt. Allerdings gab es während der Betriebsversammlung deutliche Diskussionen wegen des Ärztemangels auf dieser Station. Zudem werde eine neue Abteilung im Krankenhaus eröffnen. Was für eine das sein würde, sagte er nicht. Laut dem Sanierungskonzept sind jedoch zwei Abteilungen für die Palliativ- und Altersmedizin vorgesehen.

Darüber hinaus habe Ralf Delker auf der Betriebsversammlung von einem strategischen Kooperationspartner gesprochen, der rund 3500 Quadratmeter Fläche des Krankenhauses pachten wollen würde. Wer dieser strategische Kooperationspartner sei und was dieser dort betreiben wolle, sagte Delker wiederum nicht.

Im Sanierungskonzept steht jedoch die Absicht zur Einrichtung einer Seniorenresidenz im Haus C, das ist der lange, sich nach Nordosten ausstreckende Flügel des Krankenhauses. Bis zu 60 Betten sollen in der Seniorenresidenz, die sich über alle Geschosse des Hauses erstrecke, eingerichtet werden.

Seniorenresidenz ab 2021

Dafür werde mit Pachteinnahmen von monatlich rund 10.000 Euro gerechnet. Dieses Geld würde als Verlustausgleich dem Greizer Krankenhaus zustehen. Mit dem Einzug der Seniorenresidenz sei Anfang kommenden Jahres zu rechnen.

Insgesamt gebe es laut den Äußerungen von Ralf Delker auf der Betriebsversammlung noch zu viel Personal im Schleizer Krankenhaus. Allerdings sehe er von betriebsbedingten Kündigungen ab. Zur massiv ungleichen Bezahlung der Krankenhausmitarbeiter in Greiz und Schleiz habe Delker gesagt, dass es auch in Schleiz den Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD) geben müsse, dieses aber erst ganz am Ende zur Diskussion stehen werde.

Nach dem Sanierungskonzept gibt es nur ein Ende des Schleizer Krankenhauses in Greizer Hand. Denn das Haus befinde sich in einem Verkaufsprozess, der Mitte 2021 abgeschlossen sei. Greiz rechnet mit einem Verkaufserlös von mindestens zwei Millionen Euro. Der Einzug einer Seniorenresidenz könnte den Verkaufspreis erhöhen.

Der Linken-Landtagsabgeordnete des Saale-Orla-Kreises, Ralf Kalich, warnte bereits das Thüringer Gesundheitsministerium und die Landkreisverwaltung des Saale-Orla-Kreises mit den Auszügen aus dem Sanierungskonzept vor den Greizer Vorhaben.

