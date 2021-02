Unterstützung der Bundeswehr ist im Saale-Orla-Kreis weiterhin gefragt

Schleiz/Pößneck. Hilfeleistungsantrag der Kreisverwaltung soll über den 19. Februar hinaus verlängert werden. Inzidenz im Saale-Orla-Kreis am Mittwoch bei 153,2

Das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises wird seit dem 30. November durch sechs Soldaten bei der Kontaktnachverfolgung im Kampf gegen das Corona-Virus unterstützt. Wann das Landratsamt seine Aufgaben wieder selbstständig in die Hand nehmen wird, sei angesichts einer Sieben-Tage-Inzidenz von 153,2 noch nicht absehbar, heißt es am Mittwoch aus dem Landratsamt in Schleiz.