Gerald Schemmrich vom Autohaus Purfürst in Schleiz-Gräfenwarth mit seinem Abschleppwagen.

Schleiz-Gräfenwarth. Seit 41 Jahren im Einsatz: In Gräfenwarth geht einer der dienstältesten Abschlepp- und Pannendienstfahrer Deutschlands in den Ruhestand.

Urgestein auf der A9 zwischen Hermsdorf und Bayern

Mit Gerald Schemmrich geht demnächst einer der dienstältesten Abschlepp- und Pannendienstfahrer Deutschlands in den Ruhestand. Der Mitarbeiter des Autohauses Purfürst in Schleiz-Gräfenwarth hat in den vergangenen 41 Jahren mehr als 20.000 Einsätze auf der Autobahn und den Straßen der Saaleregion geleistet. Für Branchenkenner wie Feuerwehrleute, Polizisten, Gutachter und Bestatter gilt der 63-jährige Wernsdorfer als Urgestein der A9 zwischen Hermsdorfer Kreuz und bayerischer Landesgrenze.