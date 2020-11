Die drohende Insolvenz der Kreiskrankenhaus Schleiz GmbH und die damit verbundene mögliche Schließung haben den Arbeitskreis „Krankenhaus Schleiz muss bleiben“ und die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) auf den Plan gerufen.

Der Sprecher des Arbeitskreises, Hartmut Jacobi, verurteilt die jüngsten Ereignisse im Krankenhaus Schleiz „auf das Schärfste“, wie es in einem offenen Brief heißt. Er bezieht sich dabei insbesondere auf die fristlose Kündigung des Chefarztes für Chirurgie Jan Lehmann durch die Geschäftsführung des Krankenhauses. Zudem wird in dem offenen Brief der Umgang mit den Physiotherapeuten des Krankenhauses angemahnt. Sie sollen in das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Greiz integriert werden. Wer dem Betriebsübergang nicht zustimme, dem drohe die Kündigung. Weiterhin heißt es in dem Schreiben der Arbeitsgruppe, dass nach „Aussage von Ärzten und Pflegepersonal im Krankenhaus Schleiz eine innere Abteilung umfunktioniert“ werde, um eine Covid-Station öffnen zu können. Interdisziplinäre Patienten würden auf die Chirurgie verlegt. „Die Umstände, wie Mitarbeiter herum geschupst werden, sind skandalös“, heißt es. Daher ruft der Arbeitskreis alle Bürger auf, für den Erhalt des Krankenhauses Schleiz zu demonstrieren. Außerdem fordert der Arbeitskreis von der Landesregierung, keine Fördergelder für ein geplantes Pflegeheim im Haus C des Krankenhauses Schleiz zu bewilligen. „Denn wir benötigen weiterhin ein Krankenhaus mit Grund- und Regelversorgung“, sagt Hartmut Jacobi. Dieses sei mit der Schließung des Hauses C nicht mehr gewährleistet.

Schieflage könnte auch Chancen schaffen

Auch die Vereinte Dienstleistungsgesellschaft (Verdi) hat angesichts der Nachrichten über eine drohende Insolvenz reagiert. Aus dieser Schieflage könnten „auch Chancen erwachsen, um neue Perspektiven für die Beschäftigten und die Gesundheitsversorgung in Schleiz zu schaffen“, sagt Gewerkschaftssekretär Philipp Motzke, zuständig für den Bereich Gesundheit. Wenn der Landkreis Greiz für die Kreiskrankenhaus Schleiz GmbH Insolvenz anmelden würde, müsse der Versorgungsauftrag über den Saale-Orla-Kreis erfüllt werden. „Wir hoffen, dass sich der Landkreis auf dieses Szenario vorbereitet und Gespräche über eine mögliche Übernahme führt. Es muss aber ein Partner sein, der ein Interesse daran hat, die Grund- und Regelversorgung für Schleiz wiederherzustellen und auszubauen. Das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, ist, dass nichts passiert“, sagt Motzke.