VG Seenplatte: Verwaltung muss Konsequenzen ziehen

Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Seenplatte muss seit dem Austritt der Gemeinden Knau und Dreba finanzielle Einschnitte hinnehmen. Laut der Vorsitzenden der VG, Kathleen Mertz (CDU), wird das auch Folgen für die Verwaltung haben.

„Pro Einwohner erhalten wir eine Pauschale von der jeweiligen Mitgliedsgemeinde. Mit dem Austritt von Knau und Dreba fehlen uns jetzt 932 Einwohner. Das sind rund 19 Prozent. Die VG zählt jetzt nur noch 4031 Einwohner“, schilderte Kathleen Mertz. Die Pauschale, welche die VG pro Einwohner erhalte, liege bei 127 Euro. Entsprechend würden in diesem Jahr rund 118.000 Euro weniger im Haushalt zur Verfügung stehen. „Der Freistaat Thüringen hat allerdings in seinem zweiten Neugliederungsgesetz Kompensationszahlungen für solche Fälle vorgesehen“, erklärte Mertz. In diesem Jahr werden 90 Prozent des Weggefallenen Geldes ersetzt. Im kommenden Jahr sind es nur noch 75 Prozent, im Jahr 2022 noch 50 Prozent und im Jahr 2023 lediglich 25 Prozent. Danach gibt es keine Kompensationszahlungen mehr. Die VG soll sich innerhalb dieser vier Jahre finanziell neu aufstellen können.

Großteil sind Personalkosten

Was auf den ersten Blick nach einer guten Chance aussieht, hat auf den zweiten Blicken jedoch Tücken. „Zwischen 80 und 90 Prozent unserer Kosten sind Personalkosten“, schilderte Mertz. Und bei diesen könne nur begrenzt eingespart werden. „Für einige Bereiche, wie zum Beispiel die Kasse und Finanzen, ist das Vier-Augen-Prinzip unumgänglich.“ In den vier Jahren der Kompensationszahlungen rechnet Mertz mit rund 190.000 Euro, welche die VG weniger zur Verfügung haben werde. Deshalb müsse die Verwaltung Konsequenzen ziehen. „In den kommenden Tagen will ich eine Entscheidung treffen und meiner Mitarbeiter informieren“, sagte Kathleen Mertz.

Dass die VG in ihrer Existenz gefährdet ist, denkt die Verwaltungschefin nicht. „Es gibt einige kleine Verwaltungsgemeinschaften, die trotz ihrer geringen Größe bestehen können“, sagte sie. Alternativ wäre auch möglich, die Verwaltungsarbeit durch eine andere Gemeinde wie zum Beispiel Schleiz erfüllen zu lassen. Auch die Verwaltungsform als Einheitsgemeinde oder Landgemeinde wäre ein Zukunftsoption. Die letzte Alternative wäre die Eingliederung einzelner Gemeinden in größere Nachbargemeinden. „Die Beschlüsse von Tegau und Moßbach zur Eingliederung nach Triptis haben meines Wissens noch Bestand. Der Beschluss von Dittersdorf wurde zurück genommen“, schließt sie.