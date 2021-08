Viel los am Denkmaltag im Saale-Orla-Kreis

Saale-Orla-Kreis. Diese Programmpunkte wird es im Saale-Orla-Kreis zum Tag des offenen Denkmals am 12. September geben.

Unter dem Motto „Sein & Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“ findet am 12. September der Tag des offenen Denkmals statt. Über das Programm an Saale und Orla informiert am Montag die Kreisverwaltung. Das wird den Besucherinnen und Besuchern in den verschiedenen Städten geboten:

Bad Lobenstein Das Regionalmuseum, Turmstumpf und Alter Turm, am Schlossberg 20, haben bei ermäßigtem Eintritt am Denkmaltag von 14-17.30 Uhr geöffnet. Zudem findet die Sonderausstellung „Findung – Udo Popp und Florian Pasold“ statt. Der Aufstieg zum „Alten Turm“ ist ab 14 Uhr möglich.

Blankenberg Die Burgruine Blankenberg „Altes Schloss“, Schlossberg 1, hat von 10-12 und 13-17 Uhr geöffnet. Es gebe Ausstellungen und Führungen in der Burgruine. Voranmeldungen für die Führungen werden über die Telefonnummer 0178/4373936 entgegengenommen. Über den 2018 eingeweihten „historischen Jagdsteig“, der die Burgruine mit der Bastei und dem Saaletal verbindet kann die Ehemalige Papierfabrik besucht werden, die von 10-17 Uhr geöffnet ist. Der Feldbahnverein bietet wieder Pendelverkehr zwischen Blankenstein und Blankenberg entlang der alten Pferdebahn mit der Kleinbahn an. Außerdem ist von 10-17 Uhr das Museum „Rennsteig und Mee(h)r“ sowie die Raststätte am Wanderstützpunkt in Blankenstein geöffnet.

Burgk Auf Schloss Burgk findet am Vorabend des Denkmaltages, dem 11. September, 18 Uhr, in der Schlosskapelle ein Orgelkonzert auf der Silbermannorgel mit Felix Hell (USA) statt. Es erklingen Werke von Johann Sebastian Bach, Johann Pachelbel und Johannes Brahms. Die Veranstaltung ist kostenpflichtig und es ist eine Voranmeldung erforderlich. Am Denkmaltag selbst hat das Museum bei freiem Eintritt von 10-18 Uhr geöffnet. Es gibt eine Sonderausstellungen in der Neuen Galerie „Vom Weichen der Nacht“ mit Arbeiten von Yvonne Andrä und Stefan Petermann, im Pirckheimer-Kabinett gibt es die Ausstellung „Der Geschichte neue Kleider...“ und im Exlibris-Kabinett „BlütenBlätter“ – Exlibris mit Blumen- und Blütenmotiven aus der Sammlung des Museums. Um 11 Uhr ist Märchensonntag im Rittersaal mit dem Erfreulichen Theater Erfurt für Kinder ab drei Jahren. Gespielt wird „Hase und Igel“ mit Handpuppen. Um 15 Uhr beginnt „Kids meet Classic“ – Antonio Vivaldis „Die Vier Jahreszeiten“ für Kinder mit der Vogtlandphilharmonie Greiz-Reichenbach, ebenfalls im Rittersaal. Beide Veranstaltungen sind kostenpflichtig und nur mit Anmeldung unter Telefon 03663/400119 zu besuchen.

Dreitzsch Die Dorfkirche St. Johannes ist geöffnet und zwar von 13-18 Uhr, von 16-18 Uhr werden Kirchenführungen und Orgelmusik angeboten.

Gefell In der Stadtkirche „Unser lieben Frauen“ gibt es um 17 Uhr eine Orgelandacht.

Harra Bei freiem Eintritt hat das Heimatmuseum, Angergasse 2, von 10-17 Uhr geöffnet. Führungen gibt es nach Bedarf im neu erworbenen Gebäude unmittelbar am Museum.

Hirschberg In der Villa Novalis, Gerberstraße 16, gibt es ab 17 Uhr einen Vortrag mit Eberhard Spree unter dem Titel „Die Frau Capellmeisterin Anna Magdalena Bach – Skizzen eines neuen Bildes“. Anschließend besteht die Möglichkeit auf eine Führung durch die bereits sanierten Räume der Villa. Der Vortrag ist kostenpflichtig, Reservierungen werden unter Telefon 036644/290190 erbeten.

Knau Um 13, 14, 15 und 16 Uhr bietet das Herrenhaus und Renaissanceschloss des Rittergutes Knau, Schulstraße 13, Führungen mit begrenzter Teilnehmerzahl an. Die Besichtigung der Innenräume ist nur mit Führung möglich, heißt es hierzu. Außerdem besteht die Möglichkeit, den Gutspark und den Lehrpfad zu besuchen.

Krölpa Die Kirche hat von 14- 17.30 Uhr geöffnet. Um 14 Uhr gibt es Orgelmusik mit anschließender Orgelführung, 15 und 16 Uhr Führung in der Kirche und in kleinen Gruppen in auch im Turm.

Neunhofen Die Kirche ist von 14-18 Uhr geöffnet.

Neustadt Die Stadtkirche St. Johannes mit dem restaurierten Cranach-Altar ist von 14-18 Uhr geöffnet. Zudem findet in Neustadt vom 10.-12. September das 34. Brunnenfest (Bornquas) statt. Das Stadtmuseum am Kirchplatz 7 mit der Sonderschau „Idyllen von Traugott Faber (1786-1863) in Thüringen und Sachsen“ ist am Denkmaltag 14-17 Uhr letztmalig zu sehen.

Pößneck Im „Fischersches Haus“, Kirchplatz 15, das sich noch in Sanierung befindet, ist eine Besichtigung von 11-13 Uhr möglich. Für Fragen zum Haus und der weiteren Sanierung steht in dieser Zeit ein kompetenter Ansprechpartner bereit, heißt es.

Pößneck-Schlettwein Um 11, 13 und 15 Uhr werden Führungen in der Villa Korn (ehem. Schmidt), Krietschenweg 33, angeboten. Die Fabrikantenvilla habe von 10-17 Uhr geöffnet.

Ranis Das Museum, Südflügel und Burghof haben von 10-17 Uhr geöffnet. Besichtigungen der Räumlichkeiten im Südflügel seien kostenfrei. Um 14 Uhr wird der „Dietrich-von-Breitenbuch“ Preis im Museumsfoyer verliehen, um 15 Uhr ist dann die Eröffnung des Thüringer Märchen- und Sagenfestes unter anderem mit Andreas von Rothenbart, Hansi von Märchenborn und Antje Horn. Der Eintritt ist frei.

Weisbach Die archäologische Ausgrabungsstätte und das Museum „Haus Wysburg“ im Ort haben von 12.30-18 Uhr geöffnet. Führungen auf der Burg und im Museum werden nach Bedarf durchgeführt. Zudem gebe es Vorführungen mit der Steinschleuder.

Ebersdorf Der Landschaftspark Ebersdorf, der auch Außenstandort der Buga ist, sowie die Orangerie haben von 10-18 Uhr geöffnet. Es gibt Ausstellungen zum Schlosspark Ebersdorf und zum Botaniker Alwin Berger aus Möschlitz , um 13 Uhr eine Parkführung und einen Auftritt der „Oberland Ballettschule Göttengrün“ um 15 Uhr am Bürgerhaus.

Krobitz Die Kapelle St. Anna aus dem 12. Jahrhundert hat von 10-17 Uhr geöffnet. Um 11, 12.30, 14 und 15.30 Uhr finden Konzerte der Neuen Dresdner Kammermusik zusammen mit der Flammenorgel statt.

Wurzbach Das Technische Schaudenkmal „Gießerei Heinrichshütte, Leutenberger Straße 44, veranstaltet ein Schaugießen um 10, 11, 13 und 14 Uhr. Dazu werden Führungen angeboten, ebenso eine Vorführung der 15000 PS Dampfmaschine aus der ehemaligen Maxhütte Unterwellenborn bei ermäßigtem Eintritt.