Viel Polizei am Freitagabend in Schleiz

Eine stärkere Polizeipräsenz erregte am Freitagabend in Schleiz Aufsehen. Bürgern fielen mehrere Mannschaftswagen auf, die ohne erkennbaren Grund in der Stadt unterwegs waren. Auf Nachfrage der Redaktion bestätigt die Polizei Saale-Orla, es habe eine routinemäßige Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei gegeben.

Das Ganze habe keinen konkreten Anlass gehabt, die Beamten zeigten so Präsenz und führten unter anderem Verkehrskontrollen durch oder widmeten sich der Kriminalitätsbekämpfung. Auf diese Weise würden unregelmäßig einzelne Dienststellen unterstützt. „Ich kann mir vorstellen, dass das den Menschen in Schleiz aufgefallen ist“, sagte ein Beamter der Polizei Saale-Orla am Sonntag.

Eine ähnliche Polizeipräsenz hatte es Ende Januar 2020 auch in Neustadt und Pößneck gegeben. Auch dabei waren vor allem Personen- und Fahrzeugkontrollen durchgeführt worden.

