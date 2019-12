Viel Wege der Hilfe für süchtige Eltern

Der Saale-Orla-Kreis muss dieses Jahr 870.000 Euro mehr als ursprünglich geplant für die Heimerziehung und Inobhutnahmen von Kindern ausgeben. Viele Eltern dieser Kinder sind an einer Sucht erkrankt, zumeist handelt es sich dabei um den Missbrauch illegaler Drogen.

„Die Inobhutnahme ist immer das letzte Mittel und eine vorläufige Schutzmaßnahme für die Kinder“, erklärt Ines Krasser vom Jugendamt des Saale-Orla-Kreises. Und: Nicht jede Suchterkrankung führt gleich zur Inobhutnahme der Kinder. „Das muss von Einzelfall zu Einzelfall individuell entschieden werden. Es gibt viele Faktoren, die eine Inobhutnahme des Kindes verhindern. Schließlich ist es Ziel, das Kind nach Möglichkeit in der Familie zu belassen“, sagt sie.

Entscheidend ist unter anderem, welche familiären Hintergründe vorhanden sind, ob Partner oder Großeltern für das Kind sorgen können, wie alt das Kind ist und nach welchen Substanzen das Elternteil süchtig ist. „Bei einer Alkoholsucht betrifft das in einer Partnerschaft oft nur eine Person, bei Drogen sind es meistens beide“, erklärt Corina Fügmann vom Netzwerk Courage gegen Drogen des Saale-Orla-Kreises.

Von Beratungbis zur Entgiftung

Das Netzwerk ist dabei die beste Hilfe, wenn es darum geht einer Sucht zu entkommen und dafür zu sorgen, dass das Wohl des eigenen Kindes und dessen Entwicklung nicht gefährdet wird. „Wir gehen nicht unverhältnismäßig vor, sondern bieten viele unterschiedliche Hilfen an“, sagt Corina Fügmann. Das kann die Vermittlung eines Gesprächstermins bei der Suchtberatung oder auch ein Platz in einer medizinischen Einrichtung zur Entgiftung sein, der oft innerhalb von zwölf Stunden bereit steht. „Wir vom Netzwerk wissen, an wen sich in jedem Einzelfall gewendet werden muss, wenn Hilfe erforderlich oder gewünscht ist“, gibt sie zu verstehen. Durch die Zusammenarbeit mit freien Trägern und Behörden könne schnell reagiert werden.

Melanie Wollner von der Suchtberatung des Diakonievereins Orlatal verzeichnete im vergangenen Jahr 94 Kinder, die in Haushalten mit süchtigen Eltern leben. Knapp ein Drittel aller Süchtigen kommen von sich aus in die Suchtberatung. Das heißt, ohne dass Behörden oder anderen Netzwerkpartnern die Sucht bekannt ist und sie deshalb vermittelt wurden.

Datenschutzwird ernst genommen

„Wir beraten und bieten über Netzwerkpartner Hilfen an. Bei unserer Suchtberatung zeigen wir individuelle Wege auf, aus der Sucht zu entkommen und können auch Hilfen für die Kinder aus diesen Familien vermitteln“, erklärt sie. Und zwar alles nur mit dem Einverständnis der Eltern. Der Datenschutz werde bei der Suchtberatung sehr ernst genommen.

Lediglich, wenn eine Kindeswohlgefährdung vorliege, seien sie verpflichtet, die Behörden zu informieren. Diese erfolge dann zumeist mit dem süchtigen Elternteil zusammen, dem erklärt werde, wie wichtig eine gesunde Kindesentwicklung ist. Ein zentraler Anlaufpunkt für schnelle Hilfe und Vermittlung ist laut Netzwerk Courage gegen Drogen der Sozialpsychiatrische Dienst des Landkreises Saale-Orla. Dieser ist unter Telefon 03663/48 86 01 und 03663/48 86 07.

Im Februar will das Netzwerk Courage gegen Drogen zudem einen Flyer mit allen Kontaktmöglichkeiten der Netzwerkpartner herausgeben, auf dem das gesamte Leistungsspektrum des Netzwerkes vorgestellt wird.