Schleiz. Bauhofarbeiten in Schleizer Grünanlage haben begonnen.

Viele Wege sollen durch kleinen Park in Schleiz führen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Viele Wege sollen durch kleinen Park in Schleiz führen

Der kleine Park zwischen der Hofer Straße und der Thomas-Mann-Straße in Schleiz ist zurzeit in einer Umbauphase.

„Wir wollen den Park freundlicher gestalten und aufhübschen“, erklärt der Schleizer Bürgermeister Marko Bias gegenüber der OTZ. Deshalb soll der Park mit einem Rundweg umgeben werden. Dazu wurde der Boden an den Rändern des Parks bereits ausgekoffert und die Wurzeln der Bäume, die in diesen Bereich wachsen, abgetrennt. Einen Stadtratsbeschluss zu den Baumaßnahmen gab es im Vorfeld nicht.

„Es gab gelegentlich Hinweise, dass sich Menschen zum Alkoholmissbrauch an einer etwas versteckten Sitzbank im Park treffen“, erklärt Bias weiter. Deshalb werde diese Bank nun entfernt. Stattdessen sollen zwei neue Sitzbänke am Rundweg aufgestellt werden. Teile des Rundweges sind schon mit Splitt als Frostschutz aufgefüllt worden. Ob der Rundweg asphaltiert werden wird, stünde laut dem Bürgermeister noch nicht fest. „Wir machen erstmal alles, was unser Bauhof leisten kann. Aufträge haben wir nicht vergeben.“ Die aktuellen Kosten für die Baumaßnahme beziffert Bias auf rund 1000 Euro.

Der Weg, der ohnehin schon quer durch den kleine Park führt, soll überdies erhalten bleiben.