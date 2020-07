Vor Polizei gewendet und in Wald zurück - 22 Leitpfosten auf Straße verteilt

Vor der Polizei gewendet und in den Wald zurück

Am Samstag gegen 15.50 Uhr fiel einer Polizeistreife auf der Kreisstraße zwischen Knau und Quaschwitz ein Kleintransporter auf, welcher zunächst aus einem Waldstück kam, nach dem Erkennen des Streifenwagens jedoch wendete und zügig wieder in dieses zurückfuhr. Nach einer kurzen Verfolgung konnte der 50-jährige Fahrer kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,78 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Am 12.07.2020 gegen 03:47 Uhr wurde ein 35-Jähriger mit seinem Pkw VW in der Greizer Straße in Schleiz kontrolliert. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und hatte zudem einen Atemalkoholwert von 2,17 Promille. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet.

22 Leitpfosten auf der Straße verteilt

Am 12. Juli gegen 2.48 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass bislang unbekannte Personen mehrere Leitpfosten auf der B94 zwischen Lössau und Weckersdorf aus der Erde gerissen und auf der Fahrbahn verteilt haben. Insgesamt wurden 22 Leitpfosten herausgerissen, diese wurden teils neben die Fahrbahn geworfen, auf der Mittellinie in einem gewissen Abstand zueinander aufgebaut und ein weiterer Teil dort gestapelt.

Eine Anzeige wegen dem Missbrauch von Unfallverhütungsmitteln wurde aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der 03663/4310 entgegen.

