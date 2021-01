Vorwurf der unwirtschaftlichen Auslastung

Schleiz.Über die neuen Entwicklungen im Schleizer Krankenhaus bezüglich der physiotherapeutischen Versorgung äußert sich Hartmut Jacobi, Sprecher des Arbeitskreises „Krankenhaus Schleiz muss bleiben“ in einem persönlichen Kommentar.

„Wo bleibt das Wirtschaftliche?“, stellt Hartmut Jacobi in seinem Schreiben in den Raum. Denn während die beim Krankenhaus beschäftigten Physiotherapeuthen beurlaubt sind, kümmert sich die Schleizer Physiotherapiepraxis von Nicole Horn um physiotherapeutischen Bedarf der Patienten im Schleizer Krankenhaus. Den Beurlaubten wiederum müsse dennoch Gehalt bezahlt werden. Dabei gebe das Medizinische Versorgungszentrum Greiz selbst an, einen physiotherapeutischen Standort in Schleiz zu haben.

Das Schreckliche in der jetzigen Pandemie-Lage ist, dass im Krankenhaus Schleiz die Bettenzahl auf 30 reduziert wurde und in Zukunft sollen es nur maximal 40 bis 45 sein. Das zeigt wieder das Missmanagement in der Personalführung“, schreibt Jacobi. Zwar wäre eine Corona-Station eröffnet worden, allerdings sei es unverantwortlich, das Haus nicht so auszulasten, dass es wirtschaftlich arbeiten könne.

Ministerpräsident sollte sich vor Ort umsehen

Hartmut Jacobi bedauere, dass sich der Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke), der oft auch in Saalburg verweilt, sich bisher kein Bild des Krankenhauses und unter welchen Umständen dieses geführt werde, gemacht habe. Selbiges wünsche er sich auch von der Thüringer Gesundheitsministerin Heike Werner(Die Linke). Er verstehe, dass beide Spitzenpolitiker zurzeit verständlicher Weise wichtigere Dinge zu tun hätten, doch ohne ein belastbares Krankenhaus könne keine adäquate Versorgung der Bevölkerung gewährleistet werden.



„Die Leittragenden sind die Pflegekräfte und andere Mitarbeiter die hier gekündigt werden und aus dem Zwang sich ein anderes Arbeitsverhältnis suchen müssen. Ebenso ist der Rettungsdienst davon betroffen, der Mehrkilometer fahren muss.“ Nicht zuletzt seien es aber auch die Patienten, die in die umliegenden Krankenhäuser gefahren würden. „Zurzeit werden Palliativpatienten von Gera versorgt und betreut. Die Frage wäre, ob dafür überhaupt eine Notwendigkeit besteht“, schließt Hartmut Jacobi in seinem Schreiben an die Redaktion. red