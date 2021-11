Weihnachtsbasteleien für das Schleizer Trepple gesucht

Schleiz. Die Frauen vom Handels- und Gewerbeverein Schleiz haben die Treppenanlage vorweihnachtlich gestaltet und loben nun einen Wettbewerb für Kinder aus.

Auch in diesem Jahr haben die Frauen des Schleizer Handels- und Gewerbevereins (HGV) wieder Weihnachtsstimmung auf das Schleizer Trepple gezaubert. Da im vergangenen Winter einige Kugeln verloren gegangen sind, hoffen die Frauen auf viele fleißige Kinder, die am Weihnachtsmalwettbewerb teilnehmen und glitzernde Sterne oder bunte Kugeln basteln und an die noch leeren Zweige hängen.

Anmelden zum Weihnachtsmalwettbewerb können sich Interessenten per E-Mail. „Schickt ein Foto von eurer Weihnachtsbastelei mit Name und Alter an info@hgv-schleiz.de. Schon bald wird euer Bild auf der Facebookseite des HGV veröffentlicht. Am 18. Dezember um 16 Uhr kommt dann der Weihnachtsmann persönlich vorbei und bringt für alle fleißigen Maler und Bastler eine kleine Überraschung mit. Es wird süßen Kinderpunsch und leckere Plätzchen geben. Auch eine Fotografin ist vor Ort“, teilte Vereinsvorsitzende Gabriela Seidel mit.

Jedes Kind könne sich dann vor der zauberhaften Kulisse der leuchtenden Treppe fotografieren lassen und erhalte dieses Foto noch kurz vor Weihnachten im Fotofachgeschäft in der Teichstraße 10 als kleines Geschenk.

„Mit euren Sternen und Kugeln macht ihr vielen Schleizern und Gästen eine große Freude. Bis ins neue Jahr hinein werden die Bäume auf dem Trepple strahlen. Aber nicht nur das. In diesem Jahr bewerben wir uns wieder um einen Preis bei der Aktion ,Thüringen leuchtet’ von Landeswelle Thüringen und Thüringer Energie AG. Zu gewinnen gibt es 3000 Euro für ein Herzensprojekt in unserer Stadt. Das können Spielgeräte für einen Spielplatz oder den neuen Pumptrack sein. Helft alle mit diesen Preis in diesem Jahr nach Schleiz zu holen“, so Gabriela Seidel.