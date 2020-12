Der Schleizer Autor und Publizist Juergen K. Klimpke hat mit „Winter- und Weihnachtsgeschichten aus Schleiz und Umgebung“ ein neues Buch geschrieben. Es ist ab sofort im Handel erhältlich.

In Schleiz findet der Winter gern sein Zuhause: 21 Geschichten aus der Advents-, Weihnachts- und Winterzeit und aus drei Jahrhunderten erzählen humorvoll, sachlich und nachdenklich vom Leben im Winter in der einstigen Residenzstadt. Der Leser kann erleben, wie ein kleiner Junge im 19. Jahrhundert seinen nicht gerade begüterten Eltern ein weihnachtliche Freude macht, wie Menschen füreinander da sind, warum ein missratener Weihnachtsstollen den Familienfrieden gefährdete, worauf man in den „12 Nächten“ achten sollte und warum der Weihnachtsmann einst seine Werkstatt mitten in Schleiz hatte.

Für besondere Buchliebhaber wurde ein zu den im Buch enthaltenen Geschichten gestaltetes Exlibris eingedruckt. Die erste Auflage ist in einer limitierten Anzahl mit handnummerierten Exemplaren erhältlich, teilte Juergen K. Klimpke mit, der bis 2018 auch Bürgermeister von Schleiz war.

Das Buch ist ab sofort in der Buchhandlung am Neumarkt, im Weka-Kaufhaus, in der Tourist-Information „Alte Münze“, im Bilderboot Schleiz (ehem. Photo Porst), bei Elektro-Munzert und ab Freitag in der Schleizer Winterhütte erhältlich.