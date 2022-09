Welt-Alzheimertag begangen in Ebersdorfer Demenz-Einrichtung

Ebersdorf. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Demenz-Einrichtung in Ebersdorf waren mit der Tschu-Tschu-Bahn unterwegs.

Der Welt-Alzheimertag findet seit 1994 statt, um die Öffentlichkeit auf die Situation von Menschen mit Demenz aufmerksam zu machen. Auch in der Region gibt es diese Bemühungen. In Ebersdorf steht seit einigen Jahren Mitte September ein großes Schild, auf dem steht: „Wir lieben seltsames Verhalten“.

In der vergangenen Woche hat es weitere Angebote gegeben. Im Schleizer Kino wurde der Film „Mitgefühl - Pflege neu denken“ gezeigt. Darin geht es um ein Pflegekonzept für Menschen mit Demenz in Dänemark. Nicht die medizinische Versorgung, sondern die lebensbejahende Begleitung steht im Mittelpunkt: Ausflüge, immer Mal mit einem Glas Likör anstoßen, Tiere im Haus halten – alles tun, was den an Demenz erkrankten Menschen, egal ob erst 50 oder schon 90 Jahre alt, Freude bereitet.

Der Kinoabend war eine Initiative der mobilen Seniorenbüros, der Agathe-Ansprechpartnerinnen und der Kirchenkreissozialarbeit. Die Damen helfen Betroffenen und deren Familien, beraten, vermitteln und sind Ansprechpartnerinnen pflegende Angehörige. Mehr als 50 Gäste haben sich den Film angesehen und im Anschluss darüber diskutiert.

Was dort gezeigt wurde, wird im Haus Elisabeth, dem 2005 eröffneten Haus für Menschen mit Demenz in Ebersdorf, schon hin und wieder gelebt. Zum Welt-Alzheimertag wurde ein Ausflug mit der Tschu-Tschu-Bahn des Märchenwaldes in Saalburg unternommen. 16 Bewohnerinnen und Bewohner, einige Angehörige und Betreuungskräfte unternahmen eine Fahrt nach Friesau und zurück. Dort gab es Eierlikör und es wurde gesungen. Fröhlich kamen alle zum Haus in Ebersdorf zurück.

„Da jeder Bewohner seine Eigenheiten hat und sich die Krankheit verschieden äußert, ist so ein Gruppenerlebnis eine Herausforderung und kann auch mal für noch mehr Verwirrung sorgen, aber der schöne Moment zählt“, sagt Stefanie Walther, die für die soziale Betreuung im Haus zuständig ist.

Erst kürzlich wurden zusammen mit Angehörigen mehrere Geburtstage gefeiert und Schüler der Montessori-Schule haben geholfen, den Garten einladender zu gestalten. Nun stehen dort mehrere Elemente zum Ausprobieren, Klangspiele und Bildertafeln.

Kontakt zu den Pflegebegleiterinnen im Saale-Orla-Kreis, Dorothee Kallenbach, Telefon 036651/39 77 23