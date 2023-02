Weltgebetstag der Frauen in der Kirche Liebschütz

Liebschütz. Die Kirchgemeinde Liebschütz beteiligt sich zum ersten Mal am Weltgebetstag.

Zum diesjährigen Weltgebetstag der Frauen wird eingeladen am Freitag, 3. März, ab 19 Uhr in die Liebschützer Kirche.

Ein Gebet wandert über 24 Stunden lang um den Erdball und verbindet Frauen in mehr als 150 Ländern der Welt miteinander: Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich christliche Frauen in der Bewegung des Weltgebetstags. Gemeinsam beten und handeln sie dafür, dass Frauen und Mädchen überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können. So wurde der Weltgebetstag in den letzten 130 Jahren zur größten Basisbewegung christlicher Frauen.

Liebschütz zum ersten Mal dabei

Immer am ersten Freitag im März beschäftigt sich der Weltgebetstag mit der Lebenssituation von Frauen eines anderen Landes. In diesem Jahr widmet sich der Weltgebetstag den Frauen in Taiwan. Der pazifische Inselstaat liegt zwischen Japan und den Philippinen und vor dem chinesischen Festland. Er hat eine bewegte Geschichte, stand unter der Macht westlicher Staaten, Chinas und Japans.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Taiwan von Japan an China übergeben. 1992 kam es in Folge von Demonstrationen und dem Engagement von Aktivisten zu ersten demokratischen Wahlen. Taiwan hat sich seither zum fortschrittlichen und demokratischen Land entwickelt mit einer starken digitalen Teilhabe.

Die Kirchgemeinde Liebschütz beteiligt sich zum ersten Mal am Weltgebetstag.