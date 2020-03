Wichtige Station in Schleizer Krankenhaus offenbar dauerhaft geschlossen

Der Liebengrüner Ulrich Sichardt ist treuer Leser dieser Zeitung und mit einem besonderen Augenmerk verfolgt er die Berichterstattung über das Schleizer Krankenhaus. Dabei ist ihm auch nicht entgangen, dass es manches Mal unterschiedliche Aussagen über den Status der Abteilungen im Schleizer Krankenhaus gibt.

Jüngst betraf das eine Pressemitteilung aus dem Landratsamt des Saale-Orla-Kreises. Der am 19. März erschienene Beitrag „Krankenhaus Schleiz ist auf Corona-Fälle vorbereitet“ basiert auf der Pressemitteilung des Landratsamtes Saale Orla. Darin heißt es, dass „die aufgrund rückläufiger Fallzahlen vorübergehend stillgelegte Station ‘Innere 1’“ bereits als Isolierstation eingerichtet wurde.

Ulrich Sichardt sieht darin gleich zwei falsche Aussagen. Zum einen, so stellt er fest, sei die Schließung nicht aufgrund rückläufiger Fallzahlen erfolgt, sondern wegen des Mangels an Ärzten. So stand es auch am 27. Dezember in dieser Zeitung, als mit dem Artikel „Gehälter im Krankenhaus Schleiz seit über einem Jahrzehnt eingefroren“ das Schleizer Krankenhaus in den Fokus der Öffentlichkeit rückte. Ulrich Sichardt bezweifelt jedoch stark, dass es sich tatsächlich um eine vorübergehende Schließung der Station „Innere 1“ handelt. „Auch die Aussage einer vorübergehenden Schließung dieser Station ist falsch. Offiziell wurde eine ganze Zeit, auch dem Personal gegenüber, diese Behauptung vertreten, bis dann vor einigen Wochen die „Innere 1“ ausgeräumt wurde, noch lange bevor es zur Schließung der gynäkologischen Abteilung kam, mit der klaren Ansage, dass diese Station „Innere 1“ nicht wieder reaktiviert werden wird“, schreibt der Liebengrüner an die Redaktion.

Leider sei davon nichts in den Medien zu erfahren gewesen. Zudem weißt Ulrich Sichardt darauf hin, dass der Bedarf an internistischen Kapazitäten gerade in einer immer älter werdenden Gesellschaft hoch ist. Gerade in der momentanen Lage seien diese Kapazitäten notwendig.