Zahnarztpraxis in Ebersdorf unterstützt den Weißen Ring

Ebersdorf. Seit Ende Februar deutlich mehr Anrufe von Hilfesuchenden beim Opferschutzverein

Mit einer Geldspende von 1000 Euro unterstützt die Zahnarztpraxis Christoph Dietel aus Ebersdorf die Präventionsarbeit des Opferschutzverbandes Weißer Ring. Dieser verzeichnet zurzeit auch im Saale-Orla-Kreis deutlich mehr Hilferufe aufgrund häuslicher Gewalt.

Mitarbeiter konnten übernommen werden

Seit Jahresbeginn betreibt die Berufsausübungsgemeinschaft Dipl. Stom. Christoph Dietel MSc & Zahnarzt Volker Dietel – Zahnärzte in Blankenstein – die ehemalige Zahnarztpraxis von Astrid Volkmann-Schmidt in Ebersdorf als Zweigpraxis, um die Versorgung der Patienten weiterhin zu gewährleisten, wie Volker Dietel erklärte. „Die bereits gekündigten Mitarbeiterinnen konnten übernommen werden“, teilt der Stomatologe weiter mit. Nach nunmehr erfolgten umfangreichen Renovierungsmaßnahmen und technischer Aufrüstung ist die Praxis weiterhin für die Patienten erreichbar. „Zur Praxisübernahme möchten wir in schwierigen Corona-Zeiten ein Zeichen setzen und eine Spende dem Weißen Ring zukommen lassen, insbesondere für Prävention und Opferschutz“, so Dietel.

Virginie Wolfram, Außenstellenleiterin des Weißen Rings im Saale-Orla-Kreis, zeigt sich hocherfreut über die finanzielle Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit. „Man merkt, dass manche Leute zurzeit daheim förmlich aufeinandersitzen“, bestätigt sie, dass die Auswirkungen der Coronakrise in einigen Familien zu Zerwürfnissen führen, die bis hin zu häuslicher Gewalt eskalieren. „Gerade in solchen Zeiten ist Prävention und Opferschutz besonders wichtig.“

Deutlich mehr Anrufe seit Ende Februar

Seit Ende Februar habe die Zahl der Anrufe beim Weißen Ring im Saale-Orla-Kreis deutlich zugenommen. Dabei gehe es insbesondere um Erscheinungen der häuslichen Gewalt, des sexuellen Missbrauchs und der Körperverletzung. „Zunächst sind wir dann beratend tätig“, beschreibt Virginie Wolfram die Arbeitsweise des Weißen Rings, „manchmal hilft es den Anrufern schon, wenn sie bei jemandem Gehör finden.“ Selbstverständlich sei, dass sich die Hilfesuchenden auch anonym an den Weißen Ring wenden können.

Zu den möglichen Hilfen, die der Weiße Ring gewähren kann, gehöre beispielsweise eine kostenfreie Erstberatung bei einem Anwalt oder eine Vermittlung an den Kinderschutz. Oft sei die Scham zu groß, um sich als Opfer häuslicher Gewalt jemandem anzuvertrauen, weiß Viginie Wolfram um die Hürden, vor denen mancher stehe. Schließlich sei Gewalt in der Familie immer noch ein gesellschaftliches Tabu. Doch genau hierbei sei der Weiße Ring eine wichtige Anlaufstelle, um Beistand zu finden, ob nun rein emotional oder auch, um begleitend tätig zu sein bei Polizei-, Gerichts- oder Behördenterminen.

Ein Thema, das in der Praxis häufig eine Rolle spiele, ist das Gewaltschutzgesetz. Hier hilft der Weiße Ring, die sich daraus ergebenden rechtlichen Mittel aufzuzeigen, die von Annäherungsverboten über die Untersagung von Anrufen oder Textnachrichten bis hin zur Möglichkeit einer befristeten Überlassung der gemeinsam genutzten Wohnung reichen, unabhängig von den vertraglichen Eigentums- oder Mietverhältnissen.

Telefonbetrug weiteres großes Thema im Saale-Orla-Kreis

Ein weiteres großes Thema im Saale-Orla-Kreis ist der Telefonbetrug, bei dem sehr oft ältere Menschen die Opfer sind. Professionell agierenden Tätern gelingt es immer wieder, durch eine geschickte Gesprächsführung die Herausgabe von Bargeld oder Wertsachen zu veranlassen. Hier rät der Weiße Ring, bei unerwarteten Anrufen stets misstrauisch zu sein und gegebenenfalls eigene Verwandte oder vertraute Personen hinzuzuziehen. „Niemals sollten Geld oder Wertsachen an Fremde übergeben werden“, warnt Viginie Wolfram.

Wer die Beratung oder Hilfen des Weißen Rings in Anspruch nehmen möchte, kann dies täglich von 7 bis 22 Uhr unter Telefon 116 006 oder im Internet tun.