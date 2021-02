Zwei langjährige Blutspender in Schleiz ausgezeichnet

Günter Böhme (vorn) und Silvio Thrum wurden am Donnerstagnachmittag als Jubiläumsblutspender in Schleiz geehrt.

Der DRK-Blutspendedienst NSTOB hat am Donnerstagnachmittag in der Wisentahalle zwei langjährige Blutspender ausgezeichnet. Günter Böhme aus Tanna hat das 140. Mal und Silvio Thrum aus Schleiz das 100. Mal Blut gespendet. Da sich in absehbarer Zeit auch Menschen im Blutspenderalter gegen Corona impfen lassen werden, äußerte sich NSTOB-Abteilungsleiter Dirk Bley dazu, wie viel Zeit zwischen Impfung und Spende abgewartet werden muss. Am Donnerstag haben sich über 120 Menschen in der Schleizer Wisentahalle unter coronabedingten Hygienemaßnahmen Blut gespendet, teilte Claudia Widder vom NSTOB-Blutspendedienst mit.