Das Schleizer Krankenhaus hat zwei neue Oberärzte für die Chirurgische Abteilung gewonnen. Das teilte die Geschäftsführung der Kreiskrankenhaus Schleiz GmbH in einem Schreiben mit.

„Wir wollen damit grundsätzlich die Notfallversorgung sicherstellen“, sagte Markus Bunzel, Verwaltungsdirektor der Kreiskrankenhaus Schleiz GmbH. Das Krankenhaus wolle für Patienten wieder attraktiver werden. „Nur wenn wir genügend Behandlungen durchführen können, können wir auch höhere Löhne zahlen“, fügte der Verwaltungsdirektor in einem Gespräch mit dieser Redaktion an.

Mit dem Tätigkeitsbeginn des neuen Leitenden Oberarztes Abdel Hakim Moharam und des neuen Oberarztes Mohamed Abdelaal können laut Krankenhausgeschäftsführung die Patienten in der Klinik umfassend chirurgisch versorgt und betreut werden.

Die beiden Ärzte seien seit vielen Jahren in Deutschland tätig und zeichneten sich insbesondere in der operativen Behandlung von Erkrankungen des Bauchraumes aus und ergänzten damit das Portfolio am Krankenhaus Schleiz optimal. In diesem Zusammenhang werde es dem Krankenhaus Schleiz weiterhin möglich sein, auch viszeralchirurgische Notfallpatienten umfänglich und adäquat behandeln zu können.

Minimalinvasive viszeralchirurgische Behandlung wieder im Angebot

Der neue Leitende Oberarzt Abdel Hakim Moharam wurde 1964 in Jemen geboren. Er studierte von 1985 bis 1991 in Halle/Saale Humanmedizin und ist Facharzt für Allgemein Chirurgie, Viszeralchirurgie und der speziellen Viszeralchirurgie. Er verfügt mittlerweile über mehr als 15 Jahre Erfahrung in diesem Fachgebiet. Während dieser Zeit hat er chirurgische Eingriffe aller Schwierigkeitsgrade durchgeführt.

Im Bereich der Viszeralchirurgie könne Abdel Hakim Moharam ein breites Spektrum abdecken, vor allem im Bereich der minimalinvasiven Chirurgie, von Hernien bis hin zu laparoskopischen Dick- und Dünndarmresektionen. Besondere Schwerpunkte liegen beim neuen Leitenden Oberarzt zudem in der Kolorektalchirurgie und der Schilddrüsenchirurgie. Zusätzlich sei er versiert in der fachspezifischen Diagnostik wie beispielsweise Duplexsonographien der abdominellen und retroperitonealen Gefäße.

„Abdel Hakim Moharam wird unser Leistungsspektrum weiter stärken können, vor allem freuen wir uns, unseren Patienten wieder die Möglichkeit der minimalinvasiven viszeralchirurgischen Behandlung in unserem Krankenhaus anbieten zu können“, heißt es in der Mitteilung des Krankenhauses. Abdel Hakim Moharam sei vor seinem Dienstbeginn in Schleiz als Leitender Oberarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie in Münster tätig gewesen.

Auch die Notaufnahme soll personell verstärkt werden

Der neue Oberarzt Mohamed Abdelaal wurde 1977 in Jemen geboren. Er studierte in Ägypten Humanmedizin und ist Facharzt für Allgemeinchirurgie und werde zukünftig den Schwerpunkt auf die Viszeralchirurgie setzen. Kerngebiete von Mohamed Abdelaal seien die laparoskopische Cholezystektomie (Gallenblase), Appendektomie (Blinddarm), Dick- und Dünndarmresektionen, Magen- und Leberchirurgie, Erkrankungen der Schilddrüse und der Nebenniere sowie der Hernienchirurgie. Mohamed Abdelaal war zuvor als Oberarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie im Klinikum Halberstadt tätig.

Neu in der Personaloffensive der Schleizer Kreiskrankenhaus GmbH ist überdies die Ausschreibung von Rettungssanitäterstellen für den Bereich der Notaufnahme. „Der Einsatz von Rettungssanitätern in der Notaufnahme eines Krankenhauses ist grundsätzlich möglich. Wir sehen diese zusätzlichen Stellen als grundsätzliche Ergänzung der Patientenversorgung in der Notaufnahme“, erklärte Verwaltungsdirektor Bunzel.

Ursprünglich hatte die Kreiskrankenhaus Schleiz GmbH eine Weiterbildungsveranstaltung der Klinik für Chirurgie in der Wisentahalle vorgesehen. Diese müsse aufgrund der aktuelle Corona-Lage jedoch abgesagt werden, heißt es von der Geschäftsführung.

