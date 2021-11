Zwei Ziegen durch falsches Futter in Ziegenrück verstorben

Ziegenrück. Ziegengehege-Betreiber Kay Fotscher und der Ziegenrücker Bürgermeister Horst Maschke bitten Passanten, eigenständiges Füttern der Tiere zu unterlassen.

Kay Frotscher, Betreiber des Ziegengeheges auf der Saalehalbinsel in Ziegenrück, und Bürgermeister Horst Maschke (parteilos) rufen die Passanten des Walderlebnispfades auf, die Tiere nicht eigenständig zu füttern. Denn in den vergangenen Tagen sind zwei Ziegen – die Wappentiere der Stadt – verstorben, weil Passanten – angefangen von frischem Brot und Brötchen bis zu Schokolade und Gummibärchen – schädliches Futter in das Gehege geworfen haben.

„Ziegen sind da sehr empfindlich. Unser Rüdiger war ein stolzer Bock. Wir hatten ihn zum Decken ausgeliehen. Eine Woche nach seiner Rückkehr war er tot. Ziegen sind Wiederkäuer, ihr Pansen verkraftet solch ein Futter nicht. Die Folge ist ein Multiorganversagen. Die Tiere sterben jämmerlich. Wir haben mit unserer Tierärztin eine Woche am Rüdiger mit Pansensaftübertragung und allem drum und dran gekämpft. Doch sein Pansen war schon so aufgelöst, er hätte sich nicht wieder erholt, weshalb wir Rüdiger von seinen Qualen erlöst haben“, sagte Kay Frotscher, der mit seiner Familie seit zwei Jahren das Ziegengehege im Auftrag der Stadt bewirtschaftet. „Unsere Naja ist kurz zuvor ebenfalls an den Folgen einer ähnlichen Futteraktion verstorben. Beide Tiere sind nicht einmal zwei Jahre alt geworden“, so Frotscher. In dem Gehege leben derzeit drei Ziegen und drei Schafe sowie ein Huhn.

Wenn Kay Frotscher und seine Familie vor Ort seien, können Besucher das Gehege betreten und die Tiere mit dem von ihm bereitgestellten Futter füttern, das sie nicht kaufen müssten. „Wir haben nicht nur an den Wochenenden viele Gäste hier. Dank der benachbarten Kurklinik kommen auch wochentags Familien mit Kindern hier her. Unsere Tiere bekommen Heu und Stroh, jetzt im Winter auch Fichtenzweige. Sie müssen von Fremden eigentlich nicht gefüttert werden“, bittet Frotscher um Verständnis.