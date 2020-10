Krankenhaus-Beschäftigte in Schleiz haben erneut gestreikt

Die Beschäftigten des Schleizer Krankenhauses haben am Dienstag erneut für einen Warnstreik die Arbeit niedergelegt und sind im Rahmen einer Demonstration durch die Kreisstadt gezogen. Sie forderten von der Geschäftsführung des Krankenhauses die Aufnahme von Tarifverträgen zur Arbeitsplatzsicherung.

„Wir fordern eine klare Zusage zur Beschäftigungssicherung und zum Kündigungsschutz. Schluss mit dem Gewinnstreben im Gesundheitswesen und hin zu einer bedarfgerechten Versorgung der Region“, forderte der Gewerkschaftssekretär der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi), Philipp Motzke auf dem Schleizer Neumarkt bei einer Kundgebung. Zuvor waren gegen 9 Uhr die rund 35 Streikenden und Demonstranten vom Streiklokal, der Kohlrabibar an der Greizer Straße, zum Neumarkt gezogen. Dabei bildeten sie eine Menschenkette und liefen zeitweise auf der Straße, sodass der Verkehr zum Stocken kam. Lautstark mit Trillerpfeifen und Sprechchören taten sie ihre Forderungen kund. Tarifverhandlungen sind trotz dieses zweiten Warnstreiks noch nicht in Sicht.

150 Quarkspitzen von Bad Lobensteiner Stadträtin

Unter den Demonstranten war wieder die Bad Lobensteiner Stadträtin Ursula Preiß (AUF). „Ich bin heute Morgen um 3 Uhr aufgestanden, um für die Beschäftigten des Krankenhauses Quarkspitzen zu machen“, sagte die 74-Jährige. 150 Stück hatte Preiß den Krankenhausmitarbeitern in einem Weidenkorb mitgebracht. „Wenn wir nicht laut für das Krankenhaus und die Beschäftigten demonstrieren, denken später noch die Verantwortlichen, dass wir ihre Pläne akzeptieren würden. Und das ist eben nicht so“, sagte Preiß.

Beschäftigte wollen eine sichere Zukunft

„Schaut auf diese Streikenden. Schaut auf diese Menschen, die hier stehen und für ihre Klinik einstehen und kämpfen“, sagte Philipp Motzke auf dem Neumarkt. Schleiz brauche das Krankenhaus und die Beschäftigten. Doch auch diese wollten eine sichere Zukunft. „Die Beschäftigten wollen wissen, wo sie in einem Jahr arbeiten“, verdeutlichte der Gewerkschaftssekretär. Diese Appelle zeigten offenbar Wirkung. Mehrere Passanten blieben stehen, um der Kundgebung Gehör zu schenken. Unter ihnen auch der ehemaligen Schleizer Bürgermeister Juergen K. Klimpke. „Das ganze Gesundheitswesen müsste reformiert werden, das Kreiskrankenhaus Schleiz ist eine GmbH, dieses privatwirtschaftliche Konstrukt ist der Krebsschaden im Gesundheitssystem“, sagte Klimpke.

Die Streikenden vor dem Schleizer Rathaus. Foto: Oliver Nowak

Auch Mirjam Sorge, Jungsekretärin von Verdi, hielt eine kurze Ansprache. „Corona sollte eigentlich deutlich gemacht haben, welchen hohen Stellenwert die Pflege hat. Dabei sollten Tarifverträge und das Eingehen auf die Forderungen von Beschäftigten die Wertschätzung sein, die ihr verdient habt“, sagte sie zu den Streikenden. Dabei ginge es bei dem Streik und der Demonstration nicht um starke Verbesserungen, sondern lediglich um den „erhalt von Arbeits- und Ausbildungsplätzen vor Ort.“ Aus Sicht der Verdi-Jugend ginge es auch darum, Infrastruktur zu erhalten und die Möglichkeit, wohnortnahe Ausbildungsplätze zu sichern. „Eure Kämpfe spielen also auch eine wichtige Rolle für die Fachkräfte von morgen“, sagte Mirjam Sorge.

Vom Neumarkt aus zogen die Demonstranten für eine zweite kurze Kundgebung vor das Schleizer Landratsamt. Dort trafen sie auf weitere Unterstützer aus der Bevölkerung. „Lieber Herr Landrat, hier stehen die Beschäftigten Ihres Krankenhauses. Ach, es ist ja gar nicht mehr Ihr Krankenhaus, schade“, begann Philipp Motzke seine herausfordernde Ansprache. Landrat Thomas Fügmann (CDU) solle seine Parteikollegin Martina Schweinsburg, welche Aufsichtsratsvorsitzende des Krankenhauses ist, endlich disziplinieren. „Lassen Sie sich nicht länger an der Nase herumführen und hauen Sie endlich auf den Tisch. Ihr Landkreis, Ihre Bevölkerung, Ihre Verantwortung. Lassen Sie sich das nicht nehmen, bringen Sie Frau Schweinsburg und Ihre Geschäftsführung an den Verhandlungstisch, um dieses traurige Kapitel Ihres Landkreises zu beenden“, forderte der Gewerkschaftssekretär. „Das Schlimme ist, dass die Bevölkerung denkt, das Krankenhaus sei gerettet, nachdem Martina Schweinsburg dies angekündigt hatte. Dabei ist es nicht so. Ohne Beschäftigungssicherung für die Pflegekräfte wird das auch nie so werden“, kommentierte Christina Fleck am Rande der Demonstration.

Bisherige Verwaltungspläne ohne Finanzierung

Die aus Greiz ausgesprochene Rettung des Krankenhauses sieht die Aufsichtsratsvorsitzende in der Einrichtung eines Pflegeheimes im größten Krankenhausflügel. Die dafür benötigten Gelder sind laut Philipp Motzke jedoch immer noch nicht von den Krankenkassen freigegeben, diese hätten sich darüber nicht einigen können. Rund zehn Millionen Euro will Greiz für den Umbau des Krankenhausflügels erhalten. Eine Anfrage Motzkes beim Land Thüringen habe außerdem ergeben, dass eine verhältnismäßig geringe finanzielle Förderung des Vorhabens vom Freistaat frühestens im Februar kommenden Jahres durch Zusage eines Fördermittelbescheides erfolgen könne. In dem der Redaktion vorliegenden Sanierungskonzept von „Rödl & Partner“ zum Schleizer Krankenhaus ist eigentlich der Einzug des Seniorenheimes „zu Beginn des Jahres 2021“ geplant.