1000 Schätze für einen guten Schulstart im Altenburger Land

Altenburg. Das Programm zur Stärkung der psychosozialen Gesundheit von Schülerinnen und Schülern der ersten und zweiten Klasse kommt bereits in einigen Grundschulen zum Einsatz.

„1000 Schätze“ ist ein Programm zur Stärkung der psychosozialen Gesundheit von Schülerinnen und Schülern der ersten und zweiten Klasse. Es hat das Ziel, den Beginn der Grundschulzeit aktiv zu begleiten. Um die Schüler und Schülerinnen in dieser wichtigen Umbruchphase zu stärken, fördert „1000 Schätze“ Lebenskompetenzen, Bewegung und Achtsamkeit.

Möglichst viele mit einbeziehen

Neben Unterrichtsmodulen für die Kinder beinhaltet das Programm außerdem Einheiten für Eltern, Lehrkräfte und die Schule als System. Den roten Faden durch das Programm bildet dabei der Blick auf die Stärken und Ressourcen auf allen Ebenen.

Die Umsetzung wird durch die regionale Fachkraft für Suchtprävention – eine sogenannte 1000-Schätze-Trainerin – im Landkreis Altenburger Land begleitet. Dies ist durch die Förderung der Fachstelle durch den Landkreis für interessierte Grundschulen kostenfrei möglich. Die Suchtpräventionsfachkraft ist in Trägerschaft der Horizonte gGmbH tätig.

Seit dem Schuljahr 2022/2023 führten die Grundschulen Posa, Altkirchen, Meuselwitz, Wintersdorf, Lucka und Rositz das praxiserprobte Programm „1000 Schätze – Gesundheitsförderung und Suchtprävention“ ein. Die für das Programm verantwortlichen Lehrkräfte der ersten Klassen haben sich im Bereich Persönlichkeitsstärkung, ressourcenorientierte Elternarbeit und in der Unterstützung von Kindern aus suchtbelasteten Familien weitergebildet. Durch die Zusammenarbeit mit der regionalen Suchtpräventionsfachkraft Lydia Leder profitierten die Schulen von der Kompetenz im Umgang mit dieser anspruchsvollen Thematik.

Das 1000-Schätze-Programm greift den modernen ressourcenorientierten Ansatz auf, der sich nicht auf Risiken und Probleme konzentriert, sondern auf das Erkennen und den Ausbau vorhandener Stärken. Dies bezieht sich auf die Schülerschaft, aber auch auf die Eltern und auf die Schule selbst.

Sollten weitere Grundschulen Interesse an einer kostenfreien Umsetzung des Programmes an ihrem Schulstandort haben, so können sich diese an die Suchtpräventionsfachkraft Lydia Leder wenden: l.leder@horizonte-altenburg.de