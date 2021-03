14 Projekte im Altenburger Land wetteifern um Förderung

Auf dem Gelände der Bockwindmühle bei Lumpzig haben die Stadt und der Bauernhöfeverein viel vor. Bürgermeister Sven Schrade (rechts) hofft, bis Jahresende alle Grundstücke kaufen zu können. Der Verein möchte in diesem Jahr vor allem die kleine Mühlenscheune (hinten rechts) umbauen.

In diesem Jahr haben sich 14 Projekte um eine Förderung aus dem Leader-Programm der Europäischen Union beworben. Demnach könnten in diesem Jahr neue Stühle für das Kulturhaus in Jonaswalde, die Sanierung der Herrmannsbrücke im Schmöllner Lohsenwald oder ein Buch über die Herzogin von Kurland finanzielle Unterstützung erfahren. Doch das Geld reicht bei weitem nicht für alle.