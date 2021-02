16.000 Mal pro Jahr wird im Altenburger Land die 112 gewählt

Ein Verkehrsunfall, ein brennendes Haus oder ein medizinischer Notfall – in solchen Fällen ist schnelle Hilfe notwendig. Diese gibt es seit vielen Jahrzehnten unter der Notrufnummer 112.

112 gilt europaweit

„Was bei den Bürgern weniger bekannt ist, diese kostenlose Telefonnummer gilt europaweit, das heißt, wer zum Beispiel im Urlaub oder auf Reisen in der Europäischen Union ist, muss sich keine extra Nummer merken“, sagt Kreisbrandinspektor Uwe Engert anlässlich des Tags des europaweiten Notrufs 112, der am 11. Februar begangen wurde.

In diesem Jahr steht zudem das 30-jährige Jubiläum des europaweiten Notrufs an, denn am 29. Juli 1991 beschloss die Europäische Kommission, den Notruf 112 in allen Mitgliedsstaaten einzuführen. In Teilen Deutschlands wurde die 112 bereits 1948 eingerichtet, zehn Jahre später galt sie im gesamten Gebiet der DDR. Flächendeckend in der Bundesrepublik wurde die Nummer 112 Anfang der 70er-Jahre eingeführt.

Eine Erfolgsgeschichte

Alles in allem eine Erfolgsgeschichte, findet der Kreisbrandinspektor des Altenburger Landes. Immerhin wird allein im Kreis die Nummer durchschnittlich 16.000 Mal binnen zwölf Monaten gewählt. 2020 konnte so annähernd 10.000 Menschen bei 15.189 Rettungsdienst- und 865 Feuerwehreinsätzen geholfen werden. „Der Tag des europaweiten Notrufs genau wie das Jubiläum der Nummer 112 im Juli sind gute Anlässe, den Frauen und Männer zu danken, die oft ehrenamtlich aber auch hauptberuflich täglich 24 Stunden dafür Sorge tragen, dass im Notfall rechtzeitig Hilfe bei den Betroffenen ankommt“, so Engert.

Wer den Notruf im Altenburger Land wählt, wird mit einem Mitarbeiter in der Rettungsleitstelle in Gera verbunden. Für die Bürger, die via 112 dort anrufen, hat der Kreisbrandinspektor Tipps. „Das Wichtigste ist, den Kollegen in der Notrufzentrale die W-Fragen zu beantworten“, erklärt Engert. Dazu gehört: Wo ist etwas geschehen und was? Wie viele Verletze/Erkrankte? Welche Verletzungen/Erkrankungen? Oder bei nicht-medizinischen Notrufen, welchen Umfang hat das Ereignis? Zudem sei es wichtig, Rückfragen abzuwarten und das Gespräch nicht unaufgefordert zu beenden.