32-Jähriger nötigt Autofahrer in Schmölln und greift Polizisten an

Schmölln. Ein Radfahrer hat in Schmölln für einen Polizeieinsatz gesorgt. Es werden Zeugen und die betroffenen Autofahrer gesucht.

Ein betrunkener Radfahrer hat in Schmölln Autofahrer genötigt und Polizisten angegriffen. Laut Polizei war zunächst gemeldet worden, dass der Radfahrer auf dem Markt gestürzt sei. Als Rettungsdienst und Polizei gegen 17.15 Uhr vor Ort eintrafen fehlte jedoch jede Spur von dem Mann, der offenbar eine medizinische Versorgung abgelehnt hatte und davongefahren war.

Kurze Zeit später kehrte der 32-Jährige allerdings zum Unfallort zurück, betrat widerrechtlich ein fremdes Grundstück und hinderte zudem Autofahrer an der Weiterfahrt, indem er sich auf die Straße stellte.

Als Polizisten den stark alkoholisierten Radfahrer ansprachen, griff er diese unvermittelt an und leistete Widerstand. Bei dem Mann sei diverses Beutegut aus einem nahegelegenen Supermarkt gefunden worden, so die Polizei weiter. Der 32-Jährige wurde schließlich in die Obhut medizinischer Fachkräfte übergeben und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

In diesem Zusammenhang werden die betroffenen Autofahrer gesucht, die von dem 32-Jährigen zum Anhalten genötigt wurden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710 zu melden.

