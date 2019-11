Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

34-Jähriger stirbt nach Unfall bei Beerwalde

Am Dienstag starb ein 34-jähriger Hyundaifahrer an der Bundesstraße 7 auf Höhe der Autobahnausfahrt Ronneburg. Er fuhr gegen 16.15 Uhr aus dem Gewerbegebiet Beerwalde in Richtung B 7 und kollidierte aus noch ungeklärter Ursache mit einem Verkehrszeichen auf der Mittelinsel sowie der Ampelanlage. Durch Ersthelfer und den Rettungsdienst wurden unverzüglich medizinische Notfallmaßnahmen eingeleitet, die jedoch erfolglos blieben, der 34-Jährige aus dem Landkreis Altenburger Land verstarb noch vor Ort. Weitere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Die Feuerwehren von Löbichau und Beerwalde waren mit 17 Mann und drei Fahrzeugen an der Unfallstelle, um den Verkehr umzuleiten. Bis etwa 18 Uhr war die Kreuzung komplett gesperrt. Wie Einsatzleiter Raik Bölke von der Polizeiinspektion Altenburg sagte, sei es eher unwahrscheinlich, dass der Fahrer an den Folgen des Unfalls verstarb. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.