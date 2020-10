Schmölln. Thomas Büchner, Besitzer des Hotels Reussischer Hof, hat schon den ersten Corona-Lockdown verkraften müssen und blieb optimistisch. Im Sommer liefen seine Geschäfte wieder gut. Wie er jetzt in die Zukunft blickt angesichts einer erneuter Zwangsschließung, erzählt er hier.

Herr Büchner, ab Montag droht ein zweiter Lockdown für vier Wochen. Wie finden Sie das?

Für uns heißt das Kurzarbeit, das Restaurant schließt, die Küche bleibt kalt. Wir werden kein Essen außer Haus liefern, wie beim ersten Lockdown. Betriebswirtschaftlich ist das Irrsinn. Ich hätte nie gedacht, dass unsere Branche nochmals komplett runterfahren muss. Wir haben uns an alle Hygienevorschriften gehalten, vorbildlich. Erst am Mittwoch hab ich 35 neue Matratzen bestellt für unser Hotel. Das ist eine Investition von 6000 Euro. So optimistisch war ich. Ich hatte mich auf Bodo Ramelow verlassen, der einen Sonderweg für Thüringen einschlagen wollte. Jetzt bin ich eigentlich nur noch erschüttert.

Tröstet Sie, dass Sie als Ausgleich 75 Prozent des Umsatzes von November 2019 bekommen sollen?

Noch weiß ja niemand, wie es werden wird und wer diese Rechnung eigentlich bezahlt. Abgesehen vom Finanziellen – ich vermisse eine klare Strategie der Politik. Jetzt schließen wir für November, im Dezember öffnen wir wieder, wenn es gut läuft. Aber was wird mit Januar und danach? Das nagt an der Psyche, meine Mitarbeiter leiden. Was mich tröstet ist die Gewissheit, dass es nicht an mir gelegen hat oder an meiner unternehmerischen Unfähigkeit, wenn alles schief gehen sollte.

Haben Sie bereits ans Aufgeben gedacht?

Nein. Aber es zieht mich runter, sehen zu müssen, dass meine Branche nicht systemrelevant ist. Die Schließung der Bars, Cafés und Restaurants löst doch kein Problem oder bannt die Corona-Pandemie. Vielmehr ziehen sich die Leute noch mehr ins Private zurück, um dort feiern und sich zu treffen. Kontrollieren kann das keiner mehr.