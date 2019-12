38 Autoren beschreiben naturnahe Beweidung

Die Naturforschende Gesellschaft Altenburg lud am Freitag zu Buchvorstellung und Bildvortrag über das Naturschutzprojekt „Waldweide Uhlstädter Heide“ in das Altenburger Naturkundemuseum Mauritanum ein. Neben Mario Suckert, Präsident des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) nahm unter anderen auch Abteilungsleiter Hans-Jürgen Schäfer vom Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz an dieser Veranstaltung mit rund 50 Besuchern teil. Er übermittelte Grüße von Ministerin Anja Siegesmund und stimmte in seiner Rede wie folgt auf das anstehende Thema ein: „Unseren Verpflichtungen zum Erhalt des europäischen Naturerbes bezüglich Lebensräume und Artenvielfalt sind wir seit fünf Jahren erfolgreich nachgekommen. Dies auch mit Blick auf die EU-Kommission, die vordem Deutschland und den Freistaat Thüringen diesbezüglich im Rahmen eines Vertragsverletzungsverfahren verklagte.“

Margret Bunzel-Drüke ist Co-Autorin des 400 Seiten zählenden Buches mit dem sperrigen Titel „Naturnahe Beweidung und Natura 2000 – Ganzjahresbeweidung im Management von Lebensraumtypen und Arten im europäischen Schutzgebietssystem Natura 2000“. Sie stellte dieses Werk stellvertretend für alle insgesamt 38 Autoren vor. Im Fokus des Druckwerkes in einer Auflage von 10.000 Stück stehen die Auswirkungen naturnaher Beweidung auf die Lebensraumtypen sowie die Tier- und Pflanzenarten der FFH-Richtlinie und die Vogelarten entsprechend der Vogelschutzrichtlinie. Das Buch veranschaulicht mit vielen Fotos das Spektrum von extensiven, primär landwirtschaftlich ausgerichteten Projekten, bis hin zu Vorhaben, bei denen robuste Haustierrassen als Stellvertreter für Wildtiere eingesetzt werden.

Die im westfälischen Soest ansässige Bunzel-Drüke betonte zudem: „Wir haben in Nordrhein-Westfalen mehrere Projekte, wo Rinder oder Pferde ganzjährig auf verschiedenen Flächen angesiedelt worden. Einige in einer Flussaue, andere im Hügelland.“ Das Buch sei inzwischen auch im Ausland sehr gefragt. Auf das Eigenprojekt „Waldweide Uhlstädter Heide“ ging indes Felix Tippmann von der Naturforschenden Gesellschaft Altenburg ein. „Zielstellung ist bei diesem Projekt, Rinder in diesen Wald, der dem Thüringenforst gehört, zum Einsatz zu bringen. Taurus-Rinder werden den ursprünglichen Auerochsen ersetzen“, so Tippmann. Dessen Mitarbeiter sind der bei diesem Vortrag als Moderator agierende Edgar Reisinger vom Naturkundemuseum und Dirk Hofmann. Die Projekt-Aktivisten erwarten mit dem Einsatz der Rinder in der Uhlstädter Heide unter anderem den Rückgang der Vergrasung und somit wiederum das verstärkte Gedeihen von Kräutern. Auf alle Fälle seien derlei Projekte eine Bereicherung für den Natur- und Klimaschutz gleichermaßen, so Reisinger.