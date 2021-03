39 neue Fälle lassen Inzidenz im Altenburger Land weiter steigen

Mit 39 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden ist die Sieben-Tages-Inzidenz im Altenburger Land weiter angestiegen. Sie liegt nun bei 146,5, teilte das Landratsamt am Freitag mit.

Wie Sprecherin Jana Fuchs dabei informierte, wurde die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Coronavirus im Altenburger Land gestorben sind, um einen Fall nach unten korrigiert. „Hier gab es im Dezember vergangenen Jahres eine Doppelmeldung an das Gesundheitsamt“, erklärte sie.

Aus verschiedenen Schulen und Kindergärten wurden am Freitag Neuinfektionen gemeldet. Laut Jana Fuchs ergeben sich dadurch für diese Einrichtungen folgende Gesamtzahlen: Kita „Mischka“ in Altenburg (8), Kita „Sonnenschein“ in Langenleuba-Niederhain (4), Kita „Märchenland“ in Fockendorf (4), Kita Altkirchen (1), Grundschule „Känguru“ in Altenburg (1), Erich-Mäder-Schule in Altenburg (1), Grundschule „Platanenstraße“ in Altenburg (1), Roman-Herzog-Gymnasium in Schmölln (1).

Die Statistik mit Stand Freitag:

Infizierte insgesamt: 4993 (+39)

Fälle in den vergangenen sieben Tagen: 131

Inzidenz:146,5

Stationär Behandelte:10, davon keine auf der Intensivstation

Verstorben: 208