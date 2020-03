47 Küken haben sich ins Leben gepickt

Sie haben es geschafft: 47 Küken, die 21 Tage in Brutmaschinen in der Grundschule Großstechau lagen, sind geschlüpft.

Die Küken, die bereits geimpft worden sind, werden jetzt noch bis 27. März in der Schule bleiben und dann zu den Züchtern gehen, wie Erich Zapp informiert.

So flauschig sind die Küken. Foto: Erich Zapp

Der Chef des Kleintierzuchtvereins Löbichau und Umgebung freut sich, dass die Premiere des Projekts „Wie entsteht Leben – vom Ei zum Küken“ so gut gelaufen ist. Aber er ist natürlich traurig darüber, dass die Kinder nicht live miterleben konnten, wie die Küken sich aus dem Ei gepickt haben. Seit voriger Woche dürfen auch sie wegen der Corona-Pandemie nicht mehr in die Schule gehen.

Um die Eier hat sich Ronny Warmuth, Hausmeister an der Schule und Geflügelzüchter, aber weiter gekümmert. So mussten die Eier aus den Wende- in die Schlupfhorde verlegt werden. Während es anfangs wichtig war, dass die Eier regelmäßig bewegt werden, sollten sich die Küken später in Ruhe auf den Schlupf vorbereiten können.

Mit dem Eizahn öffnen die Küken schließlich das Ei

Getestet wurde zwischenzeitlich, ob die Eier befruchtet waren. „Wir haben sie einschwimmen lassen, das ist eine alte Methode“, erläutert Zapp. Dazu werden die Eier in eine Schüssel Wasser mit einer Temperatur von etwa 39 Grad Celsius gelegt. „Dann waren wir ganz ruhig. Wenn Leben drin ist, zuckt und wackelt das Ei“, erzählt der Vereinsvorsitzende. Positiver Nebeneffekt ist, dass sich die Eischale mit Wasser vollsaugt, die Haut im Inneren trocknet so nicht aus. Und das erleichtere den Küken das Schlüpfen.

Mit dem Eizahn öffnen die Küken schließlich das Ei. Das ist eine zusätzliche Spitze am Schnabel. Rundherum wird die Eischale von innen perforiert, um sie dann aufzubrechen. Die Küken schlüpfen – aber erst, nachdem sie den Dottersack eingesogen haben. Der Dottersack ist eine Energiereserve für etwa zwei Tage. Diese Energie reicht, bis die Küken etwas zu fressen und trinken gefunden haben.

Zu Beginn des Projekts, als die Schule noch geöffnet hatte, durften die Kinder sogar ein Huhn streicheln. Foto: Katja Grieser

Von der Entwicklung gibt es für die Kinder eine Videodokumentation. „Es ist wirklich schade, dass sie nicht dabei sein konnten. Den Kindern und auch den Lehrern hat es so viel Spaß gemacht. Es war so schön, ihre Reaktionen beim Beobachten zu sehen“, sagt Erich Zapp, der plant, noch einmal mit seinen Küken zu den Kindern zu kommen, wenn die Schule wieder losgegangen ist. Er bereitet gedanklich auch schon die Fortsetzung des Küken-Projekts im kommenden Jahr vor, denn die Mädchen und Jungen seien so begeistert gewesen, dass der Geflügelzüchter gern weiter machen möchte.

Zwei Erkenntnisse hat Zapp gewonnen: Ein solches Projekt hat Sinn, denn auch in der ländlichen Region könne nicht jedes Kind zusehen, wie aus einem Ei ein Küken wird. „Und die zweite Erkenntnis in Corona-Zeiten ist: Das Leben ist ungeheuer stark“, sagt der Geflügelzüchter mit Blick auf die kleinen flauschigen Küken.

Erich Zapp bedankt sich bei Klaus Schnieber vom Rassegeflügel Zuchtverein Nobitz, der die Brutkästen zur Verfügung gestellt hat.