700 Fans jubeln in Meuselwitz zu Hits von Mamma Mia bis Waterloo

Die ehemalige schwedische Kultpopgruppe ABBA (1972-1982) findet auch mit der ABBA – Doubleshowband aus Norditalien würdige Imitatoren, die am Freitag im Rahmen ihrer Deutschlandtour , die Schnaudertalhalle in ein Eldorado heißer Rhythmen verwandelte.

Die zweieinhalbstündige Veranstaltung startete mit dem Hit „Voulez-Vous“. Und schon gingen im 700 Gäste zählendem Publikum die Arme hoch, wog man im Takt des Liedes mit. „Diese lockeren Rhythmen passen bestens zu jeder Feier und Party“, schätzte der 20-jährige Meuselwitzer Felix Sporbert ein, ehe er dann wieder die in legendären ABBA-Kostümen auftretenden acht Musiker in Augenschein nahm.

Beim stimmgewaltigen Loslegen der Sänger und Sängerinnen um Angela Castellani und der Instrumentalisten um den Pianisten Eduardo Mezzogori boten dabei zudem die ABBA-Imitatoren fast schon akrobatische Tanzeinlagen. „Absolut phänomenal. Eine sehr schöne Veranstaltung. Jetzt freue ich mich auf meine Lieblingshits wie `Money, Money, Money` und `Waterloo`“, tönte die mittänzelnde Powerfrau Birgit Schauer aus Großröda bei Starkenberg los. Kati List aus Altenburg stimmte ihr voll zu. „Heute erfreuen uns musikalisch echt profilierte Popgiganten“, schätzte Guntram Wegner aus Gera ein.

Die Backgroundsängerin Claudia Bertoni beispielsweise studierte modernen Gesang in Novara und Mailand. Die Italienerin war unter anderem die Hauptstimme in einer Hommage an Lady Gaga, die in einem Hard-Rock-Heavy-Metal-Stil neu interpretiert wurde. „Zuhause sehen wir uns im Fernsehen gierig alle ABBA-Sendungen an und heute geht es live weiter“, freute sich Besucher Jürgen Schild aus Chemnitz.

Wieder traktierte beim Hit „Rock Me“ Schlagzeuger Stefano Zanon die Trommelfelle und hieb Bassgitarrist Antonio Scarabel flott in die Saiten seines Instruments, und schon tänzelte eine Besucherschar hinter den Sitzreihen emotional mit. So wie ein Besucherquartett um Annett Siege aus Windischleuba und Knau, dessen Slogan war: „Wir tanzen feurig mit, denn wir lieben ABBA!“