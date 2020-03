Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

81.000 Euro für Gößnitzer Freibad

Gößnitz. Die Sanierung des Puppentheaters Gera wird mit 2,4 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ gefördert. Das hat der Haushaltsausschuss des Bundestages in Berlin beschlossen, wie SPD-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser informiert.

Weitere Fördergelder aus dem Bundesprogramm wurden für die Sanierung des Vereinshauses in Auma (280.000 Euro), für die Sanierung des Freibades in Gößnitz (81.000 Euro) sowie für die Sanierung beziehungsweise den Ersatzneubau einer Sportanlage in Schleiz (333.000 Euro) beschlossen.