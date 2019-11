Schmölln. Ein Lkw-Fahrer hat beim Rückwärtsfahren auf einem Supermarktparkplatz in Schmölln eine Frau übersehen und angefahren.

82-Jährige bei Unfall mit Lastkraftwagen verletzt

Als der 36-jährige Fahrer eines Lkw-Sattelzuges Montagnachmittag, gegen 15 Uhr, im Bereich eines Supermarktparkplatzes in der Hermann-von-Helmholtz-Straße in Schmölln rückwärts in eine Liefereinfahrt rangierte, bemerkte er die auf dem Parkplatz befindliche Fußgängerin zu spät.

Er stieß mit der Frau zusammen. Die 82-Jährige stürzte und verletzte sich dabei.

Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen.