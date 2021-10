Die Absolventen in den sogenannten grünen Berufen.

85 junge Leute aus der Region starten in Berufsleben

Gera. Zeugnisse an die Absolventen der grünen Beruf aus Ostthüringen sind übergeben worden.

Vor wenigen Tagen erhielten die Absolventen der sogenannten grünen Berufe, unter anderem aus dem Altenburger Land, ihre Zeugnisse.

Insgesamt 83 Auszubildende der Ostthüringer Region absolvierten 2021 erfolgreich ihre Ausbildung als Gärtner, Gartenbauwerker, Hauswirtschafter, Fachpraktiker Hauswirtschaft, Milchtechnologe, Milchwirtschaftlicher Laborant, Landwirt, Tierwirt, Pferdewirt und konnten voller Zuversicht in die Berufswelt entlassen werden.

Trotz erschwerter Ausbildungsbedingungen in Zeiten der Corona-Pandemie seien gute Ergebnisse erzielt wurden. Den engagierten jungen Facharbeitern böten sich nun vielseitige Betätigungsfelder, um das Gelernte anzuwenden und die Vielfalt der grünen Berufe mit Leben zu erfüllen.

Vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten

Britta Ender, die Geschäftsführerin der Regionalgeschäftsstelle Ost und Fachreferentin für Aus-, Fort- und Weiterbildung und Fachkräftegewinnung des Thüringer Bauernverbandes, nahm die Jugendlichen bei ihrem Grußwort mit auf eine Wanderschaft in das persönliche und Berufsleben, bei der es auch Hindernisse gibt, die bewältigt werden müssen, um an dem Ziel anzukommen. Die Aus-, Fort- und Weiterbildung könne helfen, Steine, die im Weg liegen, beiseite zu räumen.

Die jungen Absolventen hätten in ihren erlernten Berufen eine große Verantwortung in der Gesellschaft. In jedem grünen Beruf würden hohes Fach- und Erfahrungswissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, aber auch Flexibilität und Fingerspitzengefühl gebraucht, da sich die Bedingungen stets ändern.

Neben den alltäglichen Berufsaufgaben sei es heute sehr wichtig, Mitmenschen aufzuklären, fachkundig Rede und Antwort zu stehen und Transparenz zu zeigen.

Schwieriges Jahr bietet Chancen

Axel Breitzke, Geschäftsführer der Garten- und Landschaftsbau GbR Carmen & Axel Breitzke, verwies besonders darauf, dass sich in dem schwierigen letzten Ausbildungsjahr auch Chancen, Ideen gezeigt und aufgetan haben, die zukünftig in seinem Unternehmen genutzt werden. So wurde beispielsweise von den Auszubildenden die Planung und Vorbereitung von anstehenden Arbeitsprojekten des folgenden Jahres vorgenommen.

Im Anschluss erfolgte die Auszeichnung von Unternehmen als erfolgreicher Ausbildungsbetrieb, die vom Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft verliehen wird. Kriterien für den Erhalt der Ehrung sind beispielsweise: gute Prüfungsergebnisse der Absolventen des Jahrganges im jeweiligen Beruf, Weiterbildung der Ausbilder, gute Ausbildungsorganisation und -durchführung Werbung für grüne Berufe und Ausbildungskontinuität. Es wurden ausgezeichnet: Agrar-GmbH Ziegelheim, Agrofarm Knau, Landgenossenschaft Oppurg, Agrofarm Knau, Rinderhof Agrar GmbH Seubtendorf, CJD Berufsbildungswerk Gera gGmbH, Garten- und Landschaftsbau GbR Carmen & Axel Breitzke, Stadt Gera, Amt für Stadtgrün in gärtnerischen Berufen, BFG Berufs- und Fortbildungszentrum Gera, CJD Berufsbildungswerk Gera gGmbH, Bildungszentrum Saalfeld GmbH.

Mehr Frauen als Landwirte

Bevor die Zeugnisse an die Absolventen übergeben wurden, stellte je ein junger Facharbeiter seinen Beruf kurz vor. Neben der Berufsmotivation und den Erfahrungen in der Ausbildung wurden eigene Zukunftspläne dargelegt. Bemerkenswert ist der Weg von John Krause und Shirleen Körtge, die nach der Ausbildung als Gartenbauwerker beziehungsweise Fachpraktikerin für Hauswirtschaft die Ausbildung als Gärtner oder Hauswirtschafterin erfolgreich abschlossen.

Ebenso beachtlich sei, dass immer mehr Frauen in eine bisher überwiegende Männerdomäne, den Beruf Landwirt, eindringen würden. Das veranschaulichte Sandra Seiferrt mit ihren Darlegungen und Jenny Baumgärtl gab ein positives Statement für den Beruf Tierwirt.

Allen gemeinsam sei die hohe Motivation und Verbundenheit mit dem erlernten Beruf, Liebe zur Sache und Berufsethos gewesen.