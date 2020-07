Das Geld, das das Altenburger Land nach dem Strukturstärkungsgesetz bekommt, soll unter anderem in die Sanierung von Straßen fließen.

90 Millionen Euro für 25 Projekte

Seit 3. Juli steht fest: Der Ausstieg aus der Kohleverstromung und parallel dazu die Stärkung der Wirtschaftsstruktur in den betroffenen Regionen Deutschlands kann beginnen. Mit dem Beschluss des Strukturstärkungsgesetzes durch Bundestag und Bundesrat eröffnen sich auch für den Landkreis Altenburger Land als Teil des mitteldeutschen Braunkohlereviers neue Möglichkeiten, diesen Strukturwandel aktiv und nachhaltig zu gestalten. Dafür wird der Landkreis bis zu 90 Millionen Euro erhalten, profitiert vom 40 Milliarden-Euro-Paket des Bundes.

Monatelanger Kampf

Dementsprechend groß war die Freude über diese gute Nachricht bei Landrat Uwe Melzer (CDU), ging doch der Gesetzesverabschiedung ein monatelanges Ringen voraus, weil lange Zeit nicht sicher war, ob das Altenburger Land überhaupt Teil des Strukturstärkungsgesetztes sein würde. „In den vergangenen Monaten haben wir gemeinsam mit unseren Partnern in zahlreichen Gesprächen immer wieder für die Einbeziehung des Altenburger Landes ins Strukturstärkungsgesetz geworben. Wir waren stets von der Notwendigkeit der Einbeziehung und dem Gewicht unserer Argumente überzeugt und danken allen Fürsprechern für die bisherige Unterstützung, insbesondere den Bundestagsabgeordneten Volkmar Vogel (CDU) und Elisabeth Kaiser (SPD), Christian Hirte und Marco Wanderwitz als Ostbeauftragte sowie der Thüringer Landesregierung“, so Melzer.

Sanierungsprogramm für Straßen

Bei der konkreten Umsetzung kann der Landkreis jetzt auf eine in den zurückliegenden Monaten mit dem Freistaat Thüringen abgestimmte Maßnahmenliste zurückgreifen, auf der aktuell 25 Projekte verankert sind. Dazu zählen unter anderem die Unterstützung des flächendeckenden Breitbandausbaus, die Entwicklung von Gewerbe- und Industriegebieten, die Digitalisierung der Landwirtschaft, ein kommunales Sanierungsprogramm für Straßen und Brücken, die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Tourismuskonzept des Landkreises, die Weiterentwicklung des Vereins Awa zum Bildungs- und Dienstleistungscenter 4.0., die Digitalisierung des Gastgewerbes sowie weiterführende Maßnahmen zur Beseitigung der Bergbaufolgen. „Es wird um Projekte gehen, die eine überregionale Wirkung haben und Chancen für eine nachhaltige wirtschaftliche Dynamik eröffnen“, so Uwe Melzer, der Ende Juli über die genauen Inhalte des Strukturstärkungsgesetzes sowie über die nächsten Schritte informieren will.