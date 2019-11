Da Schmölln auf der untersten der sieben Mietenstufen rangiert, werde sich in den meisten Fällen keine Erhöhung des Wohngeldanspruches ergeben

Ab Januar steigt der Wohngeld-Anspruch

Am 1. Januar 2020 treten Änderungen des Wohngeldgesetzes (WoGG) in Kraft. Ab diesem Tag haben auch viele Bewohner im Altenburger Land Anrecht auf höheres Wohngeld. Dies ist eine Sozialleistung nach dem WoGG für Menschen, die aufgrund ihres geringen Einkommens einen Zuschuss zur Miete oder zu den Kosten selbst genutzten Wohneigentums erhalten.

Mit der Gesetzesänderung werden unter anderem die Tabellenwerte des Wohngeldes an die Entwicklung der Wohnkosten und der Verbraucherpreise angepasst, um vor allem Rentnern, Alleinerziehenden, Kranken oder Geringverdienern einen höheren Zuschuss zu zahlen. Mit einem höheren Wohngeld können also viele Betroffene aus dem Landkreis Altenburger Land rechnen.

Einwohner der Stadt Schmölln werden von dieser Erhöhung allerdings zunächst kaum profitieren können. Weil die Stadt auf der untersten der sieben Mietenstufen rangiert, werde sich in den meisten Fällen keine Erhöhung des Wohngeldanspruches ergeben, so die Auskunft des Landratsamtes. Welche Bedingungen genau vorliegen müssen, um in den Genuss von Wohngeld zu gelangen, kann pauschal nicht gesagt werden. Ohne Schwerbehinderung gilt als Richtgröße bei einem Ein-Personen-Haushalt ein Bruttoeinkommen bis 1100 Euro. Beratung bietet hierfür der Fachdienst Grundsicherung, Wohngeld und sonstige Leistungen des Landratsamtes.

Antragsteller, die bereits im laufenden Bezug von Wohngeld sind, brauchen nichts zu unternehmen, um in den Genuss der Wohngelderhöhung zu kommen. Neu ist auch, dass es nunmehr gesetzlich alle zwei Jahre eine Wohngelderhöhung geben soll. Anträge für eine Bewilligung ab dem 1. Januar können ab sofort gestellt werden. Im Jahr 2018 wurden im Landkreis Altenburger Land insgesamt 1348 Anträge auf Miet- und 154 Anträge auf Lastenzuschuss positiv bewilligt. Die entsprechenden Formulare sind im Internet unter www.altenburgerland.de zu finden.