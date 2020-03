Schmölln. Die Tankstellenbetreiber in Schmölln leiden an Umsatzeinbußen. Sorgen um Ansteckung macht man sich nicht

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Abends ist Schmölln wie ausgestorben

„Die meisten verhalten sich diszipliniert, nur sehr vereinzelt wird der Abstand nicht eingehalten“, beschreibt Lothar Hartmann das Kundenverhalten. Der Pächter der Star-Tankstelle in der Ronneburger Straße hat diese Woche eigens eine Plexiglasscheibe an der Kasse installiert. „Momentan ist ja so wenig los, dass maximal vier Leute gleichzeitig da sind, da lässt sich das gut regeln.“ Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Trotz sinkender Preise für Benzin und Diesel schlägt die Corona-Krise auch auf die Tankstellen mit voller Wucht durch. „Wir haben sogar noch Klopapier“, sagt Hartmann scherzhaft. Allein bei Tabakwaren und Gasflaschen hat er einen leichten Anstieg der Nachfrage bemerkt, der Rest ist eingebrochen. „Ich überlege, ob ich ab April Kurzarbeit anmelde. Das hängt davon ab, ob mir die Firmenleitung erlaubt, meine Öffnungszeit von 22 Uhr auf 20 Uhr zu reduzieren.“ Sorgen macht nicht das Virus, sondern die Flaute Bereits seit Dienstag hat Roswitha Aurich, Geschäftsführerin der benachbarten T-Tankstelle, ihre Öffnungszeit auf 20 Uhr reduziert. „Ich schaue aber nicht auf die Uhr. Solange jemand da ist, werden die Kunden auch bedient“, sagt sie. Allerdings könne man derzeit Abends die Bürgersteige hochklappen, so ausgestorben seien die Straßen. Die Bockwurst wird weiter verkauft, darf allerdings nicht mehr in den Räumen der Tankstelle verzehrt werden. Foto: Andreas Bayer Die drei Angestellten machten sich eher Sorgen darum, wie es weitergehe, weniger um ihre Gesundheit. „Zum Glück halten uns die Stammkunden weiterhin die Stange, obwohl bei denen die Lage auch schwierig ist“, sagt Aurich. Der Umsatz sei stark zurückgegangen. „Das ist eine ganz harte Probe, man erholt sich ja gar nicht mehr.“ Während der Sperrung in Untschen und der Baustellenampel auf der Ronneburger Straße vor einigen Monaten sei bereits viel Durchgangsverkehr weggefallen. Nun erleide man erneut eine Flaute. Hygienevorschriftenwerden erfüllt Die Türklinke sowie das Kartenlesegerät werde häufig desinfiziert, auch die Dieselhandschuhe werden nach wie vor angeboten. „Allerdings nur noch auf Nachfrage. Draußen kann ich sie nicht mehr hängen lassen, weil sie sonst geklaut würden“, sagt Aurich. „Gestern habe ich Glück gehabt und ein paar Handschuhe zu normalen Preisen im Großhandel ergattert“, freut sich Lothar Hartmann. Die Einhaltung der Hygienevorschriften sei derzeit noch keine große Herausforderung, den unmittelbaren Kundenkontakt könne man ja vermeiden. „Sollten die Auflagen noch strenger werden, kann ich zum Glück noch auf den Nachtschalter umstellen.“ Die Bockwurst wird weiterhin gekauft, nur darf sie nicht mehr in den Räumen der Tankstelle verzehrt werden, auch nicht der Kaffee. Ein mulmiges Gefühl habe das Personal der Star-Tankstelle nicht. „Durch den großen Tresen komme ich ja ohnehin nicht in direkten Kontakt. Jetzt durch die Scheibe ist es noch sicherer“, sagt Ines Meisner. Wenn einer aus der Belegschaft an Covid-19 erkrankt, müssten alle anderen auch in Quarantäne. „Ich habe noch Glück, dass keiner meiner Mitarbeiter Kinder zuhause hat“, so Hartmann. Anerkennung ebensowie vor der Krise Eine vermehrte Anerkennung sei ihm und seinem Personal seit Ausbruch der Krise nicht aufgefallen. „Wir werden immer ausgelassen, wenn die Rede ist von den mutigen Arbeitern. Dabei machen wir auch nichts anderes als die Kassierer im Supermarkt“, sagt Lothar Hartmann. „Manche lassen auch ihren Frust aus“, sagt Roswitha Aurich. Die allermeisten ihrer Kunden wüssten das Engagement des Tankstellenpersonals aber zu schätzen, hat sie beobachtet. Auch Ines Meisner betrachtet sich nicht als Alltags-Heldin: „Ich gehe jeden Tag weiter auf Arbeit, das ist für mich selbstverständlich. Irgendwie muss es ja weitergehen.“