Afrobeat zum Jazzklub-Open-Air in Altenburg

Die Band Onom Agemo and the disco Jumpers Band wird am 30. Juli in Altenburg spielen.

Altenburg. Heiße Rhythmen am 30. Juli auf der Wiese am Weindepot Priem.

Das erste Freiluftkonzert vom Jazzklub Altenburg ging vor ein paar Tagen am Paul-Gustavus-Haus erfolgreich über die Bühne – jetzt schalten die Macher noch einen Gang höher. Am Freitag, 30. Juli, um 20 Uhr bringen sie die sechsköpfige Band Onom Agemo and the Disco Jumpers aus Berlin auf die große Bühne am Weindepot Priem (Mozartstraße 3).

Funkige Einflüsse

Das Sextett schafft mit seiner Musik eine einzigartige Mixtur aus Weltmusik, Psychedelic-, Space- und Jazzrock. Die acht Tracks des aktuellen Albums „Cranes And Carpets“ bestechen mit polyrhythmischen Grooves, Saxofonen und psychedelischen Synthesizern. Die eher funkigen Einflüsse stammen aus Marokko und Äthiopien, analoge Synthesizer, spacige Orgeln und Effekte sowie schöne Saxofon- und Flötenlinien machen die ganze Sache zu einem Klangabenteuer.

Die Kompositionen stammen vom Saxofonisten Johannes Schleiermacher, die Band war gar schon mal in Marokko, wo sie mit Sufi-Brüdern zusammenspielte. So entstand ein authentischer Mix aus nordafrikanischen Rhythmen und Stimmungen, aus Jazz und Elektronik, der sowohl an Pioniere wie William Onyeabor und Manu Dibango, aber auch an die Heliocentrics erinnert.

Soziale Themen werden behandelt

Die Musiker der Band spielen sonst in Formationen wie dem auf Kindred Spirits veröffentlichenden Woima Collective, der italienischen Afrojazz-Band Mop Mop oder wie der Saxofonist und Songschreiber Johannes Schleiermacher zusammen mit Gunter Hampel. Inspirieren ließen sie sich von Can, William Onyabor, Pharoah Sanders, nordafrikanischen Trance-Kulten sowie früher elektronischer Musik und veröffentlichten seit ihrer Gründung im Jahr 2013 schon drei Alben und diverse Singles, gaben Konzerte in Clubs und auf Festivals quer über den Kontinent und hegten über diesen hinaus einen regen interkulturellen Austausch mit außereuropäischen Musikern wie dem Ismael Orchestra, einem Issawa-Trance Ensemble aus Meknes, Ahmed Ag Kaedy, einem Tamaschek-Gitarristen und Sänger aus Nordmali und Asmâa Hamzaoui, Khalid Sansi und Khalil Mounji, 3 Gnawas aus Casablanca.

Zudem besteht seit einigen Jahren eine enge Zusammenarbeit mit der dänisch-mozambikanischen Sängerin Natalie Greffel, die auch am 30. Juli mit nach Altenburg kommen wird.

In ihren Texten behandelt sie soziale Themen wie den Mut zu authentischer Individualität im konformen Gegenwind der Gesellschaft und fügt die semantische Ebene mantrenartig in die kreisenden Grooves der Band ein. Onom Agemo lädt zum Zuhören und Eintauchen ein, zeigt aber auch, wie der Kopf in einem Raumschiff reisen kann während sich beide Beine auf der Tanzfläche drehen.

Einlass für das Konzert ist um 19 Uhr, Konzertbeginn ist 20 Uhr. Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse.