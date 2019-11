Agricola und Wasserschloss stehen im Fokus

Ein Dorf ist in heller Aufregung. Am Wochenende waren zwei Kamerateams der Mitteldeutschen Rundfunks (mdr) in Dobitschen. Für die Sendereihe „Unser Dorf hat Wochenende“ muss eine halbe Stunde Sendezeit gefüllt werden, was zahlreiche Einwohner forderte. „Ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich davon gehört habe. Ich bekam den Drehplan zugeschickt, aber genau weiß ich bis heute nicht, was das überhaupt werden soll. Ich kann es aber auch nicht lassen“, sagt Bärbel Berkholz, die sich bestens mit der Geschichte des Dorfes auskennt.

Vor etwa vier Wochen hat mdr-Autor Tino Wiemeier im Gemeinderat vorgesprochen und den Plan erklärt. „Wir inszenieren nichts, wir dirigieren nur“, sagt Wiemeier, der eines der Kamerateams leitet. Während er mit Kameramann und Tontechniker die Teichpflege filmt, ist Autorin Kathrin Welzel auf dem Dorfplatz zugange. Feuerwehr-Jugendwart Thomas Wohlfahrt und sein Stellvertreter Randy Idzikowski rollen hier Schläuche zusammen und hängen andere auf, die dann in den Schlauchturm gehoben werden. Eigentlicher Anlass des medialen Interesses ist aber der berühmteste Sohn des Dorfes, Johann Friedrich Agricola. Am 2. Dezember jährt sich dessen Todestag zum 245 Mal, am 4. Januar wäre sein 300. Geburtstag. Darum wird neben dem Sonntagsgottesdienst, den Proben der Faschingsgarde und dem Obstkühllager auch zu diesem Thema gefilmt. „Das andere große Thema ist das Rittergut, das war den Einwohnern wichtig“, sagt Wiemeier. „Inzwischen ist es so, dass sich fast ausschließlich die Dörfer bei uns bewerben“, sagt Kathrin Welzel. Im Falle von Dobitschen habe sie aber einen Tipp von einer Kollegin bekommen. „In welchem Haus ist eigentlich Agricola geboren“, fragt sie darum Bärbel Berkholz, langjährige Vorsitzende des Geschichtsvereines Wasserschloss Dobitschen. Diese führt das Team zu einem verfallenen Stallgebäude neben der Kirche und sieht traurig in die Kamera. „Das Haus wurde 1879 oder 1880 abgerissen. Das war die Fronfeste, mit Gerichtsräumen und einem Gefängnis darunter“, sagt Berkholz. Etwas wird dann doch inszeniert: Zusammen mit Christa Porst und Werner Beltrame steht sie an der Schlossmauer, fertigt für die Kamera Entwürfe für ein Protest-Plakat an, das es schon gibt. Es mache die ganze Dorfgemeinschaft traurig, wie das Wasserschloss verrottet, weil der Privatbesitzer nichts unternehme. „Nun stehen wir hier und haben einen Schandfleck, dabei war das mal das schönste Dorf im Kreis“, sagt Berkholz empört. Doch auch die schönen Seiten des Dorflebens werden nicht ausgeblendet, wie etwa das kleine Museum über dem Gasthof. Oder wie viele Mitglieder des Dorf- und Fördervereins anpacken, um die alte Brauerei für den Adventsnachmittag des Faschingsclubs herzurichten. Bänke rutschen, Lampe wechseln, alles wird genau beäugt. Kurzfristig entscheidet das Fernsehteam, auch noch das inoffizielle Schweinemuseum von Heinz Porst zu filmen. „Ich staube aber nicht extra ab“, sagt der Meister für Schweinezucht. Gesendet wird die Aufzeichnung am Sonntag, dem 15. Dezember um 9 Uhr im mdr.