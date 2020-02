Thomas Puppe (l.) und Markus Tanger sind mit von der Partie, wenn die Gößnitzer Nörgelsäcke am Aschermittwoch mit Politikern & Co. abrechnen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aktuelles Geschehen pointiert aufs Korn genommen

Bereits zum sechsten Mal veranstaltet das Kabarett Nörgelsäcke am 26. Februar ihren politischen Aschermittwoch. Die Veranstaltung findet im Saal der Altenburger Brauerei statt. Um 20 Uhr beginnt die Vorstellung, bereits ab 18 Uhr versorgt die Brauerei-Gastronomie die Zuschauer mit einer deftigen Brotzeit.

Politische Zustände pointiert hinterfragt

Alljährlich treffen sich die Berliner Politikprofis zum politischen Aschermittwoch irgendwo in der Provinz, um in alter Stammtischmanier stimmgewaltig gegen die politischen Gegner zu wettern. Carsten Heyn, Thomas Puppe, Markus Tanger, Ronny Kilian und Annemarie Schmidt vom Kabarett Nörgelsäcke begeben sich in die Altenburger Brauerei, um hier wortgewandt die aktuelle politische Lage und die herrschenden Zustände pointiert aufs Korn zu nehmen.

Es wird Ausschnitte aus den Programmen der Nörgelsäcke auf der Brauereibühne geben und einige befreundete Kollegen werden auch erwartet: Das Leipziger Kabarett Weltkritik – Bettina Prokert und Maxim Hofmann – ist mit von der Partie, ebenso wie Ulf Annel vom Kabarett „Die Arche“ aus Erfurt.

Karten für den politischen Aschermittwoch gibt es bei der Altenburger Tourist-Information, dem Spielkartenladen Altenburg, dem Bürgerservice Schmölln oder beim Fotohaus Engemann Gößnitz, Telefon 034493/2 16 45 und online auf www.kabarett-noergelsaecke.de.