Alarmstufe Rot am Klinikum Altenburg

Der Corona-Abstrichpunkt am Klinikum konnten bereits Ende Oktober den Ansturm der zu testenden Menschen nicht mehr geordnet bewältigen. Die Autos der Wartenden blockierten die Zufahrtsstraße zum Klinikum. Die Rettungswagen mussten teilweise umdrehen und einen Umweg nehmen, um das Klinikum zu erreichen. Darum wurde ein zweiter Abstrichpunkt am Gesundheitsamt eingerichtet.

Seit Mittwoch läuft das Klinikum Altenburger Land im Notfallbetrieb. „Eine steigende Anzahl an Corona-Patienten und gleichzeitig sehr hohe krankheitsbedingte Ausfälle im Pflegedienst und lassen uns keine andere Wahl“ erklärt Jörg Berrouschot, der Ärztliche Direktor des Klinikums. Das bedeutet unter anderem, dass ab sofort keine planbaren Operationen und Behandlungen mehr stattfinden.

Patienten mit einem geplanten Termin würden vom Klinikum telefonisch benachrichtigt, informiert Kliniksprecherin Christine Helbig. Der ambulante OP-Bereich werde komplett geschlossen. Damit schafft das Klinikum weitere Kapazitäten in der Intensivmedizin. Weitere Stationen im Bereich der Chirurgie würden ebenfalls geschlossen oder zusammengelegt. Die Abteilung Geburtshilfe bleibt von den Veränderungen unberührt. Eine komplette Stationsebene steht jetzt für die leichter erkrankten Corona-Patienten zur Verfügung.

37 Klinik-Mitarbeiter in Quarantäne

Alle Krankenhäuser der Region würden aktuell von der Corona-Pandemie dominiert, so Helbig. Daneben müsse auch die Versorgung von Notfallpatienten und Patienten mit dringenden medizinischen Problemen weiter gesichert bleiben. Das Klinikum organisiere das Mögliche, um die noch verfügbaren Pflegefachkräfte effektiv einzusetzen. Aufgrund verschiedener Qualifikationen ist jedoch nicht möglich, jede Pflegekraft an jeder Stelle einzusetzen. Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Patienten habe in der vergangenen Woche täglich zugenommen. Im Notfall stünden bis zu 28 Intensivbetten zur Verfügung, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass man genügend Personal bereitstellen könnte.

Am Montag befanden sich noch 15 Mitarbeiter des Klinikums in Quarantäne, bis Mittwoch Nachmittag wuchs die Zahl bereits auf 37. „Ich danke ausdrücklich allen Pflegekräften, die jeden Tag auf Arbeit kommen und ihren Job machen, die auf anderen Stationen helfen, deren Teams komplett durcheinandergewirbelt werden, die einspringen, wenn Not am Mann ist (und das ist es)“, schrieb Berrouschot in einer Rundmail an die Mitarbeitenden des Klinikums.

Besuche nur in Ausnahmefällen möglich

Bis auf weiteres sind keine Besuche zugelassen, auch nicht von nahen Angehörigen. Im Einzelfall entscheiden die Ärzte und Pflegekräfte über den Besuch schwerkranker Menschen. Dies bedürfe aber unbedingt einer vorherigen telefonischen Absprache mit den Verantwortlichen. Dies gilt auch für die Eltern der Kinder auf der Kinderstation. Am Mittwoch musste auch der Kindergarten „Bärenstark“ am Klinikum geschlossen werden. Dort sind fünf Erzieherinnen von Corona-Infektionen betroffen. Die Schließung gilt zunächst bis Mittwoch, dem 9. Dezember.

„Wir werden jede Woche mit FFP2-Masken beliefert und können auf einen mehrwöchigen Vorrat zurückgreifen, wenn die Verbräuche weiter steigen“, antwortet Christine Helbig auf Nachfrage. In einigen Krankenhäusern waren in den letzten Monaten Masken aus chinesischer Produktion verwendet worden, die sich in Tests als untauglich erwiesen hatten. Das Klinikum Altenburger Land beziehe seine FFP2-Masken aus deutscher Produktion. Derzeit werden wöchentlich 5000 Stück verbraucht. Als Vergleich nennt Helbig den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 13. Oktober dieses Jahres, in welchem 6500 Masken verbraucht wurden.

Lieferprobleme bei Handschuhen

Vom normalen Mund-Nasen-Schutz aus Papier verbrauchen die Mitarbeiter monatlich 10.000 Stück. Hier werde man regelmäßig beliefert und könne auf einen ausreichenden Vorrat zurückgreifen. Probleme

Mit den steigenden Coronazahlen verschärfen sich die Schutzmaßnahmen: Im Klinikum Altenburger Land sind bereits seit dem 23. Oktober kaum noch Besucher erlaubt. Diese Regelung wurde am Mittwoch noch erweitert Foto: Nina Gilg

bereite allerdings derzeit die Beschaffung von Untersuchungshandschuhen und wasserabweisenden Schutzkitteln. Die im Juli ausgelösten Bestellungen werden voraussichtlich erst im Frühjahr geliefert, so Helbig. Sie appelliert an die Menschen im Altenburger Land: „Schützen Sie sich, Ihre Familie, Ihre Kollegen, Ihre Mitmenschen! Halten Sie sich an die Hygiene- und Kontaktregeln, um der Überlastung der Krankenhäuser Einhalt zu gebieten!“ Das sei notwendig, damit im Notfall allen im Krankenhaus geholfen werden kann.

Der Sozialdienst des Klinikums ist montags bis freitags von 8 bis 15.30 Uhr nur noch telefonisch erreichbar, unter der Telefonnummer 03447 52-2211.