Alle Bahnübergänge in Zschernitzsch für neun Tage dicht

Zschernitzsch. Vom 29. Mai wird auch der Bahnübergang im Taupadeler Weg geschlossen.

Blick auf den Bahnübergang im Mückernschen Weg in Zschernitzsch, der voraussichtlich bis Ende Juli 2021 gesperrt ist. Zurzeit werden die Start- und Zielgruben an den Bahnübergängen mit einem Spundwandverbau ausgerüstet, so dass später Stahlschutzrohre unter den Bahngleisen hindurchgepresst werden können.

Vom 29. Mai bis 6. Juni wird wegen Gleisbauarbeiten auch der Bahnübergang im Taupadeler Weg geschlossen. In Zschernitzsch werden für diese neun Tage somit alle Bahnübergänge gesperrt sein. Die Umleitung ist ausgeschildert und läuft über die B 7, Großstöbnitz, Kleinmückern – ländlicher Weg Richtung Zschernitzsch, An der Klinge, Taupadeler Weg, ländlicher Weg Richtung Karl-Marx-Straße im Einbahnstraßensystem. Laut Stadt ist die Rettungsleitstelle informiert und die Abfallentsorgung erfolgt wie gewohnt.