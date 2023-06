Als die Flut im Altenburger Land alles unter sich begrub

Greiz. Vor zehn Jahren war das Altenburger Land stark vom Hochwasser betroffen, Existenzen wurden zerstört, Schäden werden bis heute beseitigt. Erzählen Sie uns von ihren Erinnerungen und Erlebnissen.

Zehn Jahre ist es her, dass das Hochwasser Existenzen unter sich begrub – ein Ereignis, das man nicht so schnell, vielleicht nie, vergisst. Jeder hat die Katastrophe anders erlebt, vielen bereitet sie bis heute schlaflose Nächte. Andere sind dankbar für die Unterstützung, die sie in der schweren Zeit erfahren haben. An all diesen Geschichten sind wir interessiert.

Hochwasser in Großstöbnitz: Nachdem die Sprotte hoch aus ihrem Ufer getreten ist, müssen ganze Straßenzüge evakuiert werden. Foto: archiv/Jana Borath

Also: Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf via E-Mail schmoelln@funkemedien.de. Gern können Sie unsere Reporter bei Terminen ansprechen, wenn Sie uns etwas über das Hochwasser und Ihre damit verbundenen Erinnerungen berichten möchten. Fotos sind auch willkommen.