Oldiefans nahmen begeistert dieses Motorroller-Anhängergespann „Berlin“ sowie den Lanz Bulldog und das Jawa-Motorrad in Augenschein.

Garbus. 1. Oldtimertreffen in Garbus zieht zahlreiche Besucher und Aussteller an

Alte Schätze auf dem Kulturhof in Garbus neu entdeckt

Zum ersten Mal lud am Samstag der Heimatverein Ehrenhain unter Leitung von Hartmut Opitz zum Oldtimertreffen auf Illo`s Kulturhof in Garbus ein. Aus Gößnitz reiste Wolfgang Kabis mit seinem Motorroller „Berlin“ (Baujahr 1962) an, dessen Anhänger „Campi“ von 1963 die Blicke besonders viele Besucher anlockte.