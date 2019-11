Altenbourg-Leihgaben sind in Düsseldorf zu sehen

Mitglieder der Gerhard Altenbourg Gesellschaft und des Förderkreises „Freunde des Lindenau-Museums“ nach dem Ausstellungsbesuch im Museum Kunstpalast in Düsseldorf.

Altenburg/Düsseldorf. In Düsseldorf wurde die Sonderausstellung „Utopie und Untergang – Kunst in der DDR“ besucht.

Die im November 2018 gegründete Gerhard Altenbourg Gesellschaft mit Sitz in Altenburg hat nach nur einem Jahr ihres Bestehens bereits 90 Mitglieder. Auf Einladung der Vorsitzenden Jutta Penndorf begaben sich einige von ihnen, verstärkt um Mitglieder des Förderkreises „Freunde des Lindenau-Museums“, nun auf eine Kunstfahrt nach Köln und Düsseldorf.

In Köln stand ein Besuch des Kolumba-Museums mit einer Führung des Direktors Stefan Kraus auf dem Programm.

In Düsseldorf war das Ziel das Museum Kunstpalast mit der, in der Werke ausgewählter ostdeutscher Künstler in monografisch eingerichteten Räumen vorgestellt werden. Der Raum von Gerhard Altenbourg fand natürlich das besondere Interesse der Reisenden, die von Ausstellungskurator Steffen Krautzig geführt wurden.

Roland Krischke, der Direktor des Lindenau-Museums, und seine Kolleginnen Angelika Forster und Susanne Reim, betrachteten mit besonderer Freude die Leihgaben aus dem Lindenau-Museum Altenburg, von denen Wilhelm Lachnits „Knabe mit Kanarienvogel“ nach Aussage von Krautzig sogar das beliebteste Fotomotiv der Ausstellung ist.