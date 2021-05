Altenburg: Christdemokraten pflanzen 50 Bäume

Altenburg. Der Altenburger Stadtwald soll klimafester werden.

50 Bäume hat die Junge Union Altenburger Land am 1. Mai im Altenburger Stadtwald gepflanzt.

In Absprache mit der Stadtverwaltung wurden unter anderem Bergahorn, Weißtannen und Küstentannen gepflanzt. Diese Baumarten gelten als weitgehend resistent gegen den Klimawandel. Unterstützt wurde der CDU-Nachwuchs durch den Altenburger Landtagsabgeordneten Christoph Zippel und den CDU-Fraktionsvorsitzenden im Schmöllner Stadtrat, Julian Degner. „Die jungen Bäume sollen helfen, unseren Stadtwald klimafester zu machen“, sagt Zippel. Julian Degner verweist auf den Waldzustandsbericht von Thüringen-Forst, demzufolge bis zu 80 Prozent der Bäume in Ostthüringen krank sind. „Trockenheit, Stürme und Borkenkäfer haben viele Bäume schwer in Mitleidenschaft gezogen. Wir wollen einen kleinen Beitrag zum Schutz unserer Wälder leisten“, so Degner.