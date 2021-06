Altenburg: Fischerprüfung am 25. September geplant

Altenburg. Der Vorbereitungslehrgang findet derzeit nur online statt.

Die nächste Fischerprüfung zur Erlangung eines Fischereischeines wird abhängig vom Pandemiegeschehen im Landkreis Altenburger Land am 25. September durchgeführt.

Voraussetzung ist die erfolgreiche Teilnahme an einem Vorbereitungslehrgang. Ein Präsenzlehrgang findet derzeit nicht statt. Der Online-Kurs von „Fishing-King“ wird in Thüringen als Vorbereitungslehrgang anerkannt, heißt es in einer Mitteilung.

Der Antrag auf Zulassung zur Fischerprüfung könne bei der Unteren Fischereibehörde im Altenburger Landratsamt in der Lindenaustraße 9 bis zum 27. August gestellt werden.

Die Prüfung koste 35 Euro. Bereits gestellte Anträge auf Zulassung zur Fischerprüfung für den heutigen Samstag müssten nicht erneut gestellt werden.

Für die Teilnehmer des Vorbereitungslehrgangs der Thüringer Fischerschule werde die Gebühr durch den Lehrgangsträger erhoben und gemeinsam mit dem Antrag auf Zulassung an die Fischereibehörde weitergegeben.

Prüflinge, die anderweitig an einem Vorbereitungslehrgang teilgenommen haben, sollen die Gebühr bis spätestens 27. August an die Bankverbindung IBAN: DE 93 8305 0200 1111 0044 00 mit dem Namen und „Fischerprüfung 25.09.2021“ im Verwendungszweck überweisen.